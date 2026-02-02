В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников

В Мурино задержали двоих человек, подозреваемых в организации «технического узла» для телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе петербургской полиции. По данным ведомства, они обеспечивали до 5 тыс. мошеннических звонков в день для колл-центров на территории Украины и получали за это оплату в криптовалюте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий <...> пресекли деятельность организованной группы, совершавшей мошеннические действия в отношении граждан России. <...> Задержаны двое пособников украинских мошенников, — говорится в сообщении.

Как установили следователи, с августа 2025 года 20-летняя уроженка Псковской области и 28-летний приезжий из Калмыкии создавали так называемые «сим-боксы». Эти устройства позволяли совершать звонки из-за рубежа, скрывая реальное местоположение.

Для конспирации задержанные меняли место жительства каждые три-четыре дня, переезжая на новые арендованные квартиры. При обысках полиция изъяла оборудование, включая более 3500 сим-карт, 19 телефонов, два ноутбука, два шлюза, роутеры и банковские карты. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании средств связи. Их уже связывают с 50 эпизодами преступлений в разных регионах.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о схеме мошенников, которые стараются вызвать у жертв сильные эмоции и действуют по заранее продуманному плану. Парламентарий рекомендовал не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и отвечать нейтральными фразами. По его словам, это поможет быстро прервать контакт с обманщиком.