Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:31

В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников

В Петербурге задержали двух пособников украинских телефонных мошенников

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Мурино задержали двоих человек, подозреваемых в организации «технического узла» для телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе петербургской полиции. По данным ведомства, они обеспечивали до 5 тыс. мошеннических звонков в день для колл-центров на территории Украины и получали за это оплату в криптовалюте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий <...> пресекли деятельность организованной группы, совершавшей мошеннические действия в отношении граждан России. <...> Задержаны двое пособников украинских мошенников, — говорится в сообщении.

Как установили следователи, с августа 2025 года 20-летняя уроженка Псковской области и 28-летний приезжий из Калмыкии создавали так называемые «сим-боксы». Эти устройства позволяли совершать звонки из-за рубежа, скрывая реальное местоположение.

Для конспирации задержанные меняли место жительства каждые три-четыре дня, переезжая на новые арендованные квартиры. При обысках полиция изъяла оборудование, включая более 3500 сим-карт, 19 телефонов, два ноутбука, два шлюза, роутеры и банковские карты. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании средств связи. Их уже связывают с 50 эпизодами преступлений в разных регионах.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о схеме мошенников, которые стараются вызвать у жертв сильные эмоции и действуют по заранее продуманному плану. Парламентарий рекомендовал не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и отвечать нейтральными фразами. По его словам, это поможет быстро прервать контакт с обманщиком.

мошенники
Украина
Санкт-Петербург
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Можете рассчитывать»: Шойгу пообещал Мьянме помощь России
Главный подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла исчез
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника
Житель Крыма рассказал о первых минутах после начала мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Крыма
Продажи пива в Германии рухнули ниже времен пандемии COVID-19
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.