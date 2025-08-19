«Избивали до полусмерти»: новое в деле о «ферме рабов», реакция власти

В Воронежской области обнаружена ферма, где в неволе якобы находится более 100 человек. Волонтеры утверждают, что рабы трудятся на полях и плантациях, сажают арбузы, обрезают яблоневые сады, но не получают за это ни копейки. Благодаря добровольцам некоторым удалось освободиться. Как они попали в рабство, кто им помог и понесут ли мучители наказание — в материале NEWS.ru.

Что за «ферма рабов» находится в Воронежской области

По утверждению организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива», в селе Подколодновка Богучарского района обнаружена плантация, где в рабстве находится более 100 человек.

«Наши ребята поехали туда сразу по нескольким заявкам, но на территорию пройти им не дали. В итоге с полей отпустили только тех, кого волонтёры смогли назвать — всего четырех человек, среди них граждане Белоруссии и России», — говорится в заявлении «Альтернативы».

Отмечается, что в этом «подсобном хозяйстве» люди всегда находятся за забором, выйти можно только в сопровождении старшего, кормят работников только просроченными продуктами, пресекая все попытки побега.

Что говорят о «ферме рабов» в местной администрации

В администрации Богучарского района Воронежской области, где находится ферма, на запрос NEWS.ru ответили, что информация о незаконном удержании людей к ним не поступала.

«В настоящий момент информация, изложенная в сети Интернет, проверяется представителями Следственного комитета Российской Федерации и полиции. В случае необходимости администрацией муниципального образования им будет оказано содействие в выяснении всех фактов, изложенных в публикации», — говорится в ответе.

Как узники попали в рабство в Воронежской области

В мае 2025 года знакомые пригласили граждан Белоруссии Юрия и его жену Алену поработать на посадке овощей в Воронежской области. Супружеской паре предложили платить 2000 рублей в день. «Плюс еда, жилье, все предоставляется», — цитирует организация разговор с Аленой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

О месяцах, проведенных в рабстве, супруги рассказали в видеоролике, размещенном в социальных сетях «Альтернативой». По словам женщины, когда они только приехали на ферму, там жило 70 человек, в начале августа их число уже превысило 100.

«На следующий день мы стали работать на поле. Через месяц жена захворала. У нее проблемы с ногой. Через пару дней хозяева пообещали, что после зарплаты мы поедем домой. А потом начались бесконечные уговоры потерпеть», — поделился Юрий.

Среди хозяев фермы была иерархия, заметил он. Бригадиром, по словам Алены, был Андрей по кличке Кабан, над ним «стоял» Слава Цыган, он руководил всеми «рабами» и получал за них деньги.

«А самой главной была Нина Васильевна (имя изменено. — NEWS.ru), предпринимательница, руководительница теплиц, полей», — утверждают супруги.

В каких условиях невольники жили в рабстве

Как утверждает один из освобожденных Олег, однажды Нина Васильевна избила на поле девушку за то, что та медленно работала. Предпринимательница управляет своим хозяйством вместе с сыновьями. За работу они не платят людям ни копейки, утверждают бывшие рабочие фермы.

«В магазин можно выйти только со старшим. Наберешь конфеток, печенюшек, сахара, кофе, а он все оплачивает», — рассказал Олег. По его словам, кормят работников в основном просроченными продуктами. Все попытки побега пресекаются и наказываются. Могут избить чуть ли не до полусмерти.

Волонтеры рассказали о содержании на ферме еще одной женщины по имени Елена. Она попала туда, получив предложение поработать на сборе урожая.

«Учитывая тот факт, что как минимум трое были завербованы в Белоруссии, а всего в этом хозяйстве содержится порядка 100 человек, есть большая вероятность, что речь идет об организованном трансграничном потоке бесплатной рабочей силы. Принудительная эксплуатация может оказаться далеко не единственным преступлением», — поделились в «Альтернативе».

У некоторых из попавших на ферму забирали документы, рассказала NEWS.ru сотрудница «Альтернативы» Арина Файрушина. Она отметила, что правозащитники передали всю информацию в полицию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как часто людей забирают в рабство

По словам правозащитницы, в нашей стране распространены разные виды трудового рабства. В центральных регионах — работные дома и псевдореабилитационные центры. В этом случае люди живут в квартире, пристройке или частном доме, по утрам их вывозят на объекты — трудятся они разнорабочими на стройках, бывает, на свалках. На севере страны людей заставляют заниматься рыбной ловлей или, например, лесозаготовками. В южных регионах это фермы, частные хозяйства и большие предприятия.

«На юге люди трудятся в огороде, на фермах и полях, собирают ягоды, яблоки, окучивают культуры. В Ставропольском крае мы часто сталкиваемся с так называемыми кошарами. Это частные хозяйства, где людей держат специально для того, чтобы они помогали в строительстве и пасли скот», — отметила Файрушина.

Сегодня рабство — это не цепи и наручники. Достаточно отнять у человека документы, увезти в другой регион и подсадить на алкоголь, отметил в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

«Это очень доходный бизнес, который крышуется местными правоохранителями. Бывают случаи, когда люди, находящиеся в статусе рабов, сбегали, обращались в полицию, но их заявления оставались без рассмотрения», — сказал правозащитник.

Он отметил, что за незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) можно получить срок до пяти лет и потерять право занимать определенные должности.

«Сейчас таких случаев много. Я считаю, что общественным организациям нужно писать обращения на имя министра внутренних дел МВД Владимира Колокольцева. Мой фонд национально-исторического наследия подготовит такое обращение», — добавил Карабанов.

Читайте также:

Увезли и продали в рабство? Жительница Подмосковья 20 лет ищет сестру

Обещали 15 тысяч в месяц: инвалид пережил 12 лет рабства в Дагестане

Труп без зубов, штанов и в подгузнике: петербуржца убили черные риелторы?

Секс-рабство, ложь и фотошоп: что сейчас с украинкой, пережившей ад в Дубае

Невидимое рабство: как силовики не нашли невольников на пилораме под Тверью