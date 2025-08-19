Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:04

Криминалист рассказал, где было распространено рабство в 90-е годы

Криминалист Игнатов: в 90-е годы рабство было распространено в Калмыкии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Явление рабства в 1990-е годы было наиболее распространено в Калмыкии и Чеченской Республике, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, в Московском регионе подобные случаи встречались крайне редко. Он отметил, что в Чечне торговлей людьми и использованием рабского труда занимались в основном сепаратисты, их жертвами становились военнослужащие, захваченные в плен, а также мирные жители славянской национальности.

Явление рабства в 90-е годы не было распространено в Московском регионе. Сталкивались мы тогда с этим явлением в основном в Чечне. Этим занимались сепаратисты. Они использовали рабский труд, рабов приобретали, или пленные солдаты наши были. Они, как правило, выбирали лиц славянской национальности, своих земляков не брали в такое рабство. А еще процветало рабство в Калмыкии, это Поволжье, там очень много рабов было на всех больших фермах, где они занимались скотоводством, баранов разводили или землю пахали, выращивали овощи, фрукты. Там использовали рабов, — пояснил Игнатов.

Ранее юрист движения «Альтернатива» Арина Файрушина заявила, что обращения о спасении из рабства поступают в организацию ежедневно. По ее словам, часть пропавших людей оказывается в условиях принудительного труда, включая сельскохозяйственные работы. Она также отметила, что волонтеры «Альтернативы» участвовали в освобождении людей из фермерского хозяйства под Воронежем.

рабство
Чечня
Калмыкия
криминалисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Мария Зеленина
М. Зеленина
