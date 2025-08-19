В российском регионе обнаружили фермерскую плантацию с сотней рабов В Воронежской области нашли фермерскую плантацию со 100 рабами

Фермерскую плантацию со 100 рабами обнаружили в селе Подколодновка Богучарского района (Воронежская область), передает пресс-служба движения «Альтернатива». Волонтерам удалось освободить пятерых узников — двух женщин и трех мужчин. По данным движения, людей заманивают на плантацию хорошим заработком, однако после заставляют работать бесплатно.

По словам уже освобожденных, в селе Подколодновка, Воронежской области, организована трудовая эксплуатация порядка 100 человек. Люди трудятся на полях и теплицах, но не получает за это ни копейки, — сказано в сообщении организации.

Как рассказали представители движения, у них пока не получилось пройти на территорию фермерского хозяйства. Трое спасенных волонтерами являются гражданами Белоруссии. Освобожденные рассказали, что их кормили в основном просроченными продуктами, а попытки побега жестко пресекались и грозили наказаниями.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что пьяницы, бомжи и малоимущие чаще всего оказываются в рабстве в современном мире. Эксперт подчеркнул, что такие люди готовы работать за еду. По его словам, в 90-е годы многие также оказывались в рабстве из-за долгов, которых у них могло даже не быть.