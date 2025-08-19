Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:51

В российском регионе обнаружили фермерскую плантацию с сотней рабов

В Воронежской области нашли фермерскую плантацию со 100 рабами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фермерскую плантацию со 100 рабами обнаружили в селе Подколодновка Богучарского района (Воронежская область), передает пресс-служба движения «Альтернатива». Волонтерам удалось освободить пятерых узников — двух женщин и трех мужчин. По данным движения, людей заманивают на плантацию хорошим заработком, однако после заставляют работать бесплатно.

По словам уже освобожденных, в селе Подколодновка, Воронежской области, организована трудовая эксплуатация порядка 100 человек. Люди трудятся на полях и теплицах, но не получает за это ни копейки, — сказано в сообщении организации.

Как рассказали представители движения, у них пока не получилось пройти на территорию фермерского хозяйства. Трое спасенных волонтерами являются гражданами Белоруссии. Освобожденные рассказали, что их кормили в основном просроченными продуктами, а попытки побега жестко пресекались и грозили наказаниями.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что пьяницы, бомжи и малоимущие чаще всего оказываются в рабстве в современном мире. Эксперт подчеркнул, что такие люди готовы работать за еду. По его словам, в 90-е годы многие также оказывались в рабстве из-за долгов, которых у них могло даже не быть.

Воронежская область
волонтеры
пропавшие без вести
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинистка сломала ногу на вершине горы и неделю ждет помощи: что известно
В МИД России раскрыли, какой вопрос не обсуждался в ходе саммита на Аляске
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
В российском городе появилась улица имени погибшего Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом
«Ситуация вышла из-под контроля»: эксперт о росте цен на бензин
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.