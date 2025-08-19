Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:50

Криминалист объяснил, кто чаще всего оказывается в современном рабстве

Криминалист Игантов: в современном мире в рабство чаще всего попадают бомжи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пьяницы, бомжи и малоимущие чаще всего оказываются в рабстве в современном мире, заявил криминалист Михаил Игнатов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что такие люди готовы работать за еду. По его словам, в 90-е годы многие также оказывались в рабстве из-за долгов, которых у них могло даже не быть.

Кто попадает в рабство? Попадают туда асоциальные элементы. В основном, конечно, алкоголики, пьяницы, бомжи, малоимущие люди, которые были готовы работать за еду. И многие попадали еще из-за того, что их обманывали, вешали на них какой-то долг, который в принципе на них и не висел, а потом требовали отработать. Он занял, допустим, 20 тысяч рублей, а с него требовали вернуть уже 200 тысяч рублей. Таких денег у него не было, тогда его обращали в рабство, — пояснил Игнатов.

Криминалист обратил внимание, что в его практике были подобные случаи, когда он занимался делами, связанными с рабством. По его словам, некоторые смирялись со своей жизнью. Игнатов отметил, что часть попавших в рабство все устраивало, так как не приходилось скитаться, была еда, ночлег, возможность помыться и поспать.

Некоторые пытались как-то передать записку родным и близким, чтобы связались с ними, чтобы их оттуда освободили. И вот благодаря таким людям неравнодушным, которые смогли все-таки взять эти записки и найти их родных и передать, сообщить в органы милиции, рабы освобождались. Когда они освобождались, некоторые писали заявление, что их удерживали насильно, избивали при попытках убежать и принуждали к работам. А многие, наоборот, говорили, что им здесь все нравится, все устраивает, не хотели никакие заявления писать. Здесь все зависит от человека, — заключил криминалист.

Юрист движения «Альтернатива» Арина Файрушина ранее рассказала, что в организацию ежедневно поступают обращения о спасении из рабства. По ее словам, часть пропавших людей оказывается в условиях принудительного труда, включая сельскохозяйственные работы.

рабство
Россия
криминалисты
рабы
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
