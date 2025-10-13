Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 09:28

Попавшим в рабство в Мьянме россиянам дали совет

Консул Ильин: попавшим в рабство в Мьянме россиянам нужно как-то подать сигнал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые попали в рабство в мошеннический кол-центр в Мьянме, нужно как-то подать сигнал о помощи, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин. По его словам, в диппредставительство, как правило, обращаются близкие тех, кто смог дозвониться и сообщить о своей проблеме.

Необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из кол-центра какой-то сигнал, — сказал Ильин.

Ранее консул сообщил, что организаторы мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, заманивают в свои центры иностранных туристов, в том числе и россиян. Он отметил, что им обещают карьеру моделей или рекламных агентов. Ильин уточнил, что злоумышленник пишет жертве в Telegram и убеждает ее прилететь в Бангкок. Затем ее везут к границе Таиланда и Мьянмы.

До этого стало известно, что россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и незаконно удерживали в нелегальном кол-центре, удалось освободить. Посольство России в Бангкоке проинформировало, что полицейские из обеих стран вместе смогли вызволить женщину из плена.

