Стала известна судьба обманом вывезенной в Мьянму россиянки Посольство РФ: обманом вывезенную из Таиланда в Мьянму россиянку освободили

Россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и незаконно удерживали в нелегальном колл-центре, удалось освободить, сообщило в Telegram-канале посольство России в Бангкоке. По его данным, полицейские из обеих стран вместе смогли вызволить женщину из плена.

Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд информирует о факте успешного освобождения гражданки России, ранее незаконно удерживаемой на территории Мьянмы. <…> В результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских Д.Т. Очирнимаева была освобождена, — говорится в сообщении.

По информации посольства, в регионе промышляет транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев под предлогом работы в Таиланде. После приглашения в Бангкок соискателей тайно вывозят в Мьянму в обход пунктов пограничного контроля. Очирнимаева стала одной из жертв этой группировки.

Дипломаты отметили, что после освобождения россиянку сначала доставили в город Мьявади, а после при поддержке посольства передали в Таиланд. Вскоре женщина должна отправиться в Россию.

В конце сентября посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.