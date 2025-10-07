Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:07

Стала известна судьба обманом вывезенной в Мьянму россиянки

Посольство РФ: обманом вывезенную из Таиланда в Мьянму россиянку освободили

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и незаконно удерживали в нелегальном колл-центре, удалось освободить, сообщило в Telegram-канале посольство России в Бангкоке. По его данным, полицейские из обеих стран вместе смогли вызволить женщину из плена.

Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд информирует о факте успешного освобождения гражданки России, ранее незаконно удерживаемой на территории Мьянмы. <…> В результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских Д.Т. Очирнимаева была освобождена, — говорится в сообщении.

По информации посольства, в регионе промышляет транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев под предлогом работы в Таиланде. После приглашения в Бангкок соискателей тайно вывозят в Мьянму в обход пунктов пограничного контроля. Очирнимаева стала одной из жертв этой группировки.

Дипломаты отметили, что после освобождения россиянку сначала доставили в город Мьявади, а после при поддержке посольства передали в Таиланд. Вскоре женщина должна отправиться в Россию.

В конце сентября посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

Россия
посольства
Таиланд
Мьянма
преступники
жертвы
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
В Албании мужчина застрелил судью после оглашения приговора
Министр труда честно ответил на вопрос о «налоге на тунеядство»
Обманувших бойцов СВО в Шереметьево вымогателей арестовали
В Полтавской области в результате взрывов поврежден энергообъект
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.