Киев долгое время ущемлял права и пытался поработить русских людей, проживавших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, которые приводит ТАСС, это в большей степени похоже на геноцид.

Враг добивался своих целей: в рамках своего марионеточного государства поработить людей, другое слово подобрать сложно. Поработить в первую очередь граждан, которые имеют этнические русские корни. На мой взгляд, все это больше похоже на геноцид, — сказал Аксенов.

Глава Крыма выразил уверенность, что Россия способна обеспечить безопасность русских граждан на указанных территориях. Он подчеркнул, что добиться результатов можно только командной работой.

Аксенов также выразил надежду, что после завершения специальной военной операции жители новых регионов не будут ощущать угрозу со стороны соседей. Он отметил, что если останутся милитаризованные украинские регионы с населением, которое воспринимает их как врагов, то это будет неизбежно сказываться на местных жителях.