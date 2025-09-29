Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:38

Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских

Аксенов назвал геноцидом попытки Киева превратить русских в рабов

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев долгое время ущемлял права и пытался поработить русских людей, проживавших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, которые приводит ТАСС, это в большей степени похоже на геноцид.

Враг добивался своих целей: в рамках своего марионеточного государства поработить людей, другое слово подобрать сложно. Поработить в первую очередь граждан, которые имеют этнические русские корни. На мой взгляд, все это больше похоже на геноцид, — сказал Аксенов.

Глава Крыма выразил уверенность, что Россия способна обеспечить безопасность русских граждан на указанных территориях. Он подчеркнул, что добиться результатов можно только командной работой.

Аксенов также выразил надежду, что после завершения специальной военной операции жители новых регионов не будут ощущать угрозу со стороны соседей. Он отметил, что если останутся милитаризованные украинские регионы с населением, которое воспринимает их как врагов, то это будет неизбежно сказываться на местных жителях.

Крым
Сергей Аксенов
новые регионы
ДНР
ЛНР
Донбасс
Украина
Киев
рабы
геноцид
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.