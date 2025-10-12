Консул рассказал, как россиян заманивают в рабство в Мьянме через Таиланд

Организаторы мошеннических колл-центров, расположенных в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, заманивают в свои центры иностранных туристов, в том числе и россиян, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. По его словам,им обещают карьеру моделей или рекламных агентов.

Безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги, — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что злоумышленник пишет жертве в Telegram и убеждает ее прилететь в Бангкок. Там их встречают и везут вглубь Таиланда, и далее – в город Месай на мьянманской границе, потом отбирают телефоны. Некоторые обманутые соискатели даже не подозревают, что покинули территорию страны.

Ранее сообщалось, что россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и незаконно удерживали в нелегальном кол-центре, удалось освободить. Посольство России в Бангкоке проинформировало, что полицейские из обеих стран вместе смогли вызволить женщину из плена.

В конце сентября посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.