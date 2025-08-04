Обещали 15 тысяч в месяц: инвалид пережил 12 лет рабства в Дагестане

Волонтеры спасли 40-летнего Сергея Шабунова, который в 2013 году отправился на заработки в Дагестан, где оказался в рабстве. Мужчина трудился на кирпичном заводе, автомойке, ухаживал за скотом. Его били, не кормили, забирали пенсию по инвалидности и дарили как вещь другим хозяевам. Как Шабунов жил в неволе, кто ему помог освободиться, почему его мучители не понесли наказания — в материале NEWS.ru.

Кто такой Сергей Шабунов, который провел в рабстве 12 лет

Шабунов родился в небольшом селе Мордовии. Вместе с семьей он жил в добротном кирпичном доме, который выделило предприятие. По данным местных СМИ, его мать умерла, когда он был совсем маленьким.

«Шабунов был инвалидом детства, получал пенсию. Воспитывали его отец, дедушка и бабушка. Сначала мальчика хотели отдать в специальную школу, но потом почему-то не стали этого делать», — сообщается в источнике.

Читать и писать Сергея научила бабушка. Когда все родственники умерли, юноша стал пасти коз в колхозе. «Он очень застенчивый и добрый», — вспоминали его соседи.

Как Сергей Шабунов попал в рабство в 2013 году

В 2013 году знакомая пригласила Шабунова в дагестанское село Инчхе, чтобы поработать на кирпичном заводе у некого Запира. Молодому человеку пообещали платить 15 тысяч рублей в месяц. «Я ни копейки не получил. У меня сразу забрали документы и лишили возможности бежать», — сказал Сергей.

О годах, проведенных в рабстве, мужчина рассказал в видеоролике, размещенном на YouTube-канале организации «Альтернатива». По словам мужчины, затем его перевели в Избербаш на автомобильную мойку и приказали мыть машины.

«Запир избивал меня, забирал все деньги, за то что под крыльями машин оставалась грязь, и клиенты жаловались на это», — рассказал Шабунов.

В каких условиях Сергей Шабунов жил в рабстве

Как утверждает Сергей, спустя год брат Запира забрал его в Ставропольский край на хутор Барсуковский, чтобы работать на ферме и ухаживать за домашним скотом. Мужчину поселили в неотапливаемой постройке.

«Каждое утро я просыпался в четыре или пять часов. Меня кормили картошкой в мундире и лапшой. Можно было попробовать мясо, только когда помирал барашек, и я его разрезал на части», — отметил Шабунов.

По словам мужчины, на протяжении девяти лет душем для него служило ведро. Он согревал воду в чайнике, после чего ополаскивался в туалете. Шабунов так мылся даже зимой.

«Мне ни разу не заплатили, а мою пенсию по инвалидности, которая перечислялась на банковскую карту, забирал Артек. Я просил его вернуть мне паспорт, хотел уехать домой, но все было бесполезно. Когда я пытался сбежать, хозяин ловил меня, прижимал к забору и давил капотом машины, говоря: „Еще раз попробуешь скрыться, я тебе ноги переломаю“», — рассказал Сергей.

Сергей Шабунов Фото: youtube.com/@alternative_help

По словам мужчины, «хозяин» запугал его настолько, что он начал заикаться. В его присутствии Сергей не мог вымолвить и слова, потому что, когда они оставались наедине, тот избивал его. Один раз рабовладелец разбил о голову Сергея телефон.

Как Сергей Шабунов освободился из рабства

Волонтеры организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» получили анонимную заявку о том, что мужчина содержится на ферме в неволе. Правозащитница Арина Файрушина отметила, что добраться до места им помогли представители Русской общины. На место сразу вызвали полицию. Мужчина был сильно напуган и не верил, что сотрудники правоохранительных органов его освободят. Мужчина им заявил, что не имеет никаких претензий к «работорговцу».

«Вскоре мы нашли его родных. Выяснилось, что, попав в рабство, он ничего им не сообщал, даже когда у него была такая возможность. Шабунову было ясно, что они не смогут его забрать. Родственники очень рады, что он объявился. Мы вместе приняли решение, что ему лучше пока пожить в приюте, а не дома, чтобы его не смогли найти (работорговцы. — NEWS.ru)», — рассказала NEWS.ru Файрушина.

Впервые за многие годы Шабунов нормально поел, помылся, подстригся и попробовал мороженого, рассказала правозащитница.

«Рабочие дома, куда могут попасть люди, есть практически по всей стране. В южных регионах это фермы, частные хозяйства и большие предприятия. Люди трудятся на огороде и полях, собирают ягоды, яблоки, окучивают культуры. В Ставропольским крае мы часто сталкиваемся с так называемыми кошарами. Это частные хозяйства, где людей держат специально для того, чтобы они помогали в строительстве и пасли скот», — отметила Файрушина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Она вспомнила один случай, когда в Тюменской области освободили мужчину с ментальными расстройствами. Он провел в рабстве 24 года. Все это время он жил в сарае, помогал по хозяйству, косил траву, а также убирал снег. Волонтерам удалось найти его родственников, которые его забрали.

Сегодня рабство — это не цепи и наручники. Достаточно отнять у человека документы, увезти в другой регион и подсадить на алкоголь, отметил в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

«Многие из них не маргиналы, а обманутые граждане, которые надеялись на лучшую жизнь. Хотя встречаются случаи, когда людей в прямом смысле удерживают против их воли на различных объектах или частных территориях. Их заставляют работать под угрозой или с применением физического наказания», — сказал правозащитник.

Он отметил, что использование людей в рабстве регламентируют статьи 126 УК РФ («Похищение человека») и 127 («Незаконное лишение свободы»). Они предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.

«Сейчас таких случаев много. Я считаю, что Следственный комитет должен провести доследственную проверку в отношении всех лиц, имеющих отношение к похищению и удержанию Шабунова против воли. По данному факту я планирую написать обращение на имя Александра Бастрыкина», — добавил Карабанов.

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