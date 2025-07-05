Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 17:52

Сбежавший из «рабства» заводчанин с огромной цепью на шее попал на видео

В Забайкалье начальник приковал работника цепью к батарее за прогулы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В забайкальском Краснокаменске директор одного из предприятий приковал работника цепью к батарее за прогулы, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Таким образом руководитель попытался наказать подчиненного за прогулы. Пострадавший сумел сбежать, но цепь снять не смог.

А ты что, собака? На такой замок [приковали]. Не выходил на работу несколько дней. Начальник приковал его такой цепью, повесил замок и что к батарее, куда он тебя приковал?спросила мужчину знакомая.

Ранее в Санкт-Петербурге 19-летняя жительница Приморского района обратилась в полицию с заявлением на своего соседа. Девушка рассказала, что мужчина надругался над ней, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

В дагестанском Кизилюрте родственники приковали 15-летнюю девочку цепью к батарее на съемной квартире. Прибывшим на помощь ребенку силовикам родственники пояснили, что таким образом занимались перевоспитанием подростка. Она не раз уходила из дома, и ее разыскивали с привлечением полиции. Отмечается, что школьница пережила изнасилование группой подростков.

заводы
Забайкалье
прогулы
наказания
начальники
работники
батареи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.