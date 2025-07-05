Сбежавший из «рабства» заводчанин с огромной цепью на шее попал на видео

Сбежавший из «рабства» заводчанин с огромной цепью на шее попал на видео В Забайкалье начальник приковал работника цепью к батарее за прогулы

В забайкальском Краснокаменске директор одного из предприятий приковал работника цепью к батарее за прогулы, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Таким образом руководитель попытался наказать подчиненного за прогулы. Пострадавший сумел сбежать, но цепь снять не смог.

А ты что, собака? На такой замок [приковали]. Не выходил на работу несколько дней. Начальник приковал его такой цепью, повесил замок и что к батарее, куда он тебя приковал? — спросила мужчину знакомая.

Ранее в Санкт-Петербурге 19-летняя жительница Приморского района обратилась в полицию с заявлением на своего соседа. Девушка рассказала, что мужчина надругался над ней, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

В дагестанском Кизилюрте родственники приковали 15-летнюю девочку цепью к батарее на съемной квартире. Прибывшим на помощь ребенку силовикам родственники пояснили, что таким образом занимались перевоспитанием подростка. Она не раз уходила из дома, и ее разыскивали с привлечением полиции. Отмечается, что школьница пережила изнасилование группой подростков.