Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему

Мошенники убедили пожилую жительницу московского региона продать дом, машину и перевести все накопления на «безопасные счета». Когда выяснилось, что это обман, женщина пережила сильное потрясение, что привело к обострению хронической болезни и смерти. Корреспондент NEWS.ru поговорил с ее дочерью Ириной и выяснил, какими уловками пользовались злоумышленники, чтобы «развести» жертву на деньги.

Как мошенники вышли на пенсионерку

Полгода назад под предлогом записи на диспансеризацию мошенники вынудили 75-летнюю женщину передать им код от «Госуслуг» и взломали аккаунт, рассказала Ирина в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

«Затем позвонили якобы из Росфинмониторинга, заявили о том, что нашли доверенность на совершение любых сделок, которую моя мама выдала гражданину Украины. Начали запугивать, что заведут уголовное дело о госизмене и финансировании терроризма», — отметила она.

По словам дочери пострадавшей, в качестве доказательства мошенники прислали в Telegram аудиозапись, на которой люди с украинским акцентом обсуждают, что уже не могут ничего сделать, потому что в дело якобы вмешалась ФСБ.

Как мошенники убедили женщину участвовать в «секретной операции»

Впоследствии пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ по Москве. Он прислал удостоверение и приказы о начале "расследования" с подписью руководителей и печатями, отметила Ирина. Он заявил: «Если вы хотите избежать уголовного дела, нужно участвовать в операции органов по поимке мошенников, взломавших ваш аккаунт».

«Мужчина заявил, что для того чтобы мошенники не увели имущество, нужно вывести деньги на безопасные счета, продать все и перевести деньги. Он пообещал, что как только негодяи будут пойманы,ФСБ аннулирует сделки», — подчеркнула Ирина.

По ее словам, "сотрудник спецлужбы" поставил одно условие — никому не рассказывать об операции, иначе уголовному делу дадут ход, сказала собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проходила «секретная операция» по обману пенсионерки

По словам девушки, мошенники запретили ее матери выходить из дома и общаться с кем-либо. Они заявили, что в доме работает прослушка, чтобы контролировать действия пенсионерки.

«С тех пор аферисты звонили каждый день. Они выпытывали у матери информацию о семье, знакомых и детях, составляя ее полный психологический портрет. В то же время успокаивали, что все „идет как надо“. Проверяли контакты — спрашивали, с кем сегодня мама общалась, куда ходила, чтобы она не проговорилась», — заявила Ирина.

Они звонили с разных номеров, с ними тоже можно было связаться, подчеркнула она. Иногда мошенники проявляли «заботу», интересуясь самочувствием и здоровьем пенсионерки.

«Могли сделать перерыв на два-три дня. Тогда мама начинала волноваться, куда они пропали. Ее каждый шаг контролировался», — заметила Ирина.

По ее словам, пенсионерка отправила аферистам ссылку на телевизионный сюжет, где из квартиры выселили человека, ставшего жертвой мошенников по такой же схеме. На это они ей ответили: «Это операция ФСБ. Он просто проговорился, поэтому его выселяют, а не возвращают ему имущество. Если вы проговоритесь — будет то же самое».

Как у пенсионерки отобрали деньги

Мошенники запутывали пожилую женщину, торопили ее, чтобы она ничего не успела понять, взвесить и проанализировать. Первым делом пенсионерка перевела им все свои накопления. Затем через популярный сайт объявлений она продала иномарку. По словам Ирины, покупатель польстился на низкую цену.

«Мошенники вызывали такси, чтобы отвезти маму в „нужные“ банкоматы — строго в торговый центрах, а не в отделениях банков. Диктовали ей, что говорить, когда снимаешь деньги, если кто-то из сотрудников банка интересуется, не стала ли женщина жертвой мошенников», — сообщила Ирина.

По словам девушки, если ее мать хотела обратиться в многофункциональный центр или в банк с какими-либо вопросами, касающимися своего имущества или средств, мошенники заявляли, чтто «в этой кредитной организации половина служащих на днях была арестована» или «в МФЦ несколько сотрудников привлечены к уголовной ответственности как пособники террористов». Женщина лишилась в общей сложности 3,5 млн рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как раскрылся обман пенсионерки

Дочь пострадавшей рассказала, что на следующем этапе «развода» — при продаже дома — сотрудник банка остановил перечисление денег мошенникам Не выдержав потрясения после потери всего имущества, ее мать скончалась.

«Аферисты контролируют любые „неверные“ шаги и предотвращают утечки информации, которые бы дали основание их разоблачить. В итоге граждане, которые попадают в обработку, оказываются дезориентированными. Им кажется, что мошенники — это честные „силовики“, которые их защищают и стоят на страже интересов Родины, а остальные (служащие банков, полицейские, сотрудники МФЦ) — это люди под подозрением и предатели», — рассказала Ирина.

Как мошенники выбирают жертву

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев отметил, что объектом мошенничества становятся люди старше 70 лет, имеющие накопления и недвижимость, желательно с минимальным количеством родственников. Получить такую выборку не составляет труда. Аферисты используют утечки из баз данных, реестров жилья и так далее.

«Есть несколько вариантов обработки жертв. Для мужчин — версия о содействии спецслужбе. Женщин чаще всего пугают потерей недвижимости и тем, что кто-то оформил кредит и надо взять еще один. Людям внушают, что работники банка — мошенники, им говорят, что в сговоре состоят участковый и местные опера. А честные „сотрудники“ Росфинмониторинга и ФСБ выводят их на чистую воду», — рассказал Соловьев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам и не сообщают им подобную информацию. Он подчеркнул, что нельзя общаться по телефону с незнакомыми людьми и верить тому, что вам говорят.

Читайте также:

Что делать, если обманули мошенники? Инструкция, как спасти деньги

Мошенники научились воровать деньги без всяких звонков: как защититься

Мошенники массово клонируют банковские карты россиян: как защитить себя