21 августа 2025 в 19:39

«Москвич» прокомментировал новость об отсутствии спроса на свою новинку

В концерне «Москвич» заявили, что продажи новинки идут в соответствии с планом

Представители автоконцерна «Москвич» опровергли информацию о том, что на новую флагманскую модель отсутствует спрос, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В концерне отметили, что с начала продаж в России реализовано 24 автомобиля. По их словам, текущая динамика соответствует ранее утвержденному плану.

Продажи «Москвича 8» идут в соответствии с установленным планом. На данный момент реализовано 24 единицы данной модели, — ответили представители компании.

«Москвич 8» — это семиместный семейный кроссовер, который стал флагманской моделью возрожденного бренда. Автомобиль продается по цене около 3 млн рублей. Производитель позиционирует модель как более доступную альтернативу зарубежным конкурентам. Цены на них стартуют от 3,5 млн.

Ранее стало известно, что дилерам удалось реализовать лишь один кроссовер «Москвич 8» за две недели с момента объявления о старте продаж. Менеджер центра «Рольф» заявил, что ажиотажа среди покупателей пока нет, хотя в салоне представлены все комплектации новой модели.

