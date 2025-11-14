Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян

Автосалоны могут обманывать россиян, продавая подержанные авто под видом новых, рассказал Общественной службе новостей юрист Илья Русяев. По его словам, некоторые салоны закупают автомобили, проводят косметический ремонт и выставляют их как «авто из шоу-рума».

Подделать электронный ПТС теперь сложнее, но и здесь мошенники нашли обходные пути — оформляют машины через цепочку посредников, создавая иллюзию «первой регистрации». В итоге владелец узнает правду, когда приходит в ГИБДД и получает отказ в постановке на учет, — рассказал Русяев.

Юрист отметил, что салоны также могут работать в связке с микрофинансовыми организациями, которые будут представляться партнерами автосалона. По его словам, покупателю выдают займы на невыгодных условиях. Он обратил внимание, что в такой ситуации деньги можно будет вернуть только через суд.

Ранее автоэксперт Алексей Леонов рассказал, что россиянам, которые намерены приобрести машину, лучше проводить соответствующие сделки в банке в присутствии нотариуса. Он также посоветовал запросить справку о дееспособности продавца.