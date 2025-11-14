Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:16

Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян

Юрист Русяев: автосалоны могут продать б/у автомобили под видом новых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Автосалоны могут обманывать россиян, продавая подержанные авто под видом новых, рассказал Общественной службе новостей юрист Илья Русяев. По его словам, некоторые салоны закупают автомобили, проводят косметический ремонт и выставляют их как «авто из шоу-рума».

Подделать электронный ПТС теперь сложнее, но и здесь мошенники нашли обходные пути — оформляют машины через цепочку посредников, создавая иллюзию «первой регистрации». В итоге владелец узнает правду, когда приходит в ГИБДД и получает отказ в постановке на учет, — рассказал Русяев.

Юрист отметил, что салоны также могут работать в связке с микрофинансовыми организациями, которые будут представляться партнерами автосалона. По его словам, покупателю выдают займы на невыгодных условиях. Он обратил внимание, что в такой ситуации деньги можно будет вернуть только через суд.

Ранее автоэксперт Алексей Леонов рассказал, что россиянам, которые намерены приобрести машину, лучше проводить соответствующие сделки в банке в присутствии нотариуса. Он также посоветовал запросить справку о дееспособности продавца.

