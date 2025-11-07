Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:45

Автоэксперт дал советы, как уберечься от мошенников при покупке машины

Автоэксперт Леонов: сделку по покупке машины лучше провести с нотариусом в банке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россиянам, которые намерены приобрести машину, лучше проводить соответствующие сделки в банке в присутствии нотариуса, заявил 360.ru автоэксперт Алексей Леонов. Он также посоветовал запросить справку о дееспособности продавца.

Переговоры по покупке автомобиля следует снимать на видео, отметил Леонов. Такая фиксация позволит подтвердить, что продавец действует по своей воле, а не следует инструкции мошенников.

В случае, если покупка планируется через сайт, нужно проверить историю объявлений продавца и внимательно изучить характеристики машины. Наконец, важно трезво оценить цену транспорта и сравнить ее с рыночной, заключил эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что перед покупкой машины следует убедиться в погашении автокредита, чтобы избежать возможных претензий со стороны финансовых учреждений. Он пояснил, что даже после завершения выплат юридический след кредитной истории транспорта может сохраняться.

