Юрист раскрыл нюанс, который нужно учесть при покупке автомобиля Юрист Русяев: перед покупкой машины нужно убедиться в погашении автокредита

Перед покупкой машины следует убедиться в погашении автокредита, чтобы избежать возможных претензий со стороны финансовых учреждений, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он пояснил, что даже после завершения выплат юридический след кредитной истории транспортного средства может сохраняться.

У машин длинная память: кредит, лизинг, реструктуризация — все это может оставлять юридический след, поэтому перед покупкой следует убирать кредитные риски. Проверка в публичном реестре залогов движимого имущества у нотариусов занимает минуты и отвечает на главный вопрос — не претендует ли третье лицо на автомобиль? Обнаружили запись — не переходите к торгу, пока не увидите документ от банка о погашении и не убедитесь, что отметка в реестре снята. И в день расчета повторите поиск еще раз. Это не перестраховка, а дисциплина, которая экономит куда больше, чем любой скидочный торг, — пояснил Русяев.

Ранее юрист Мария Яковлева заявила, что частный ввоз автомобилей из европейских стран сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками. По ее словам, покупатели часто не осознают всей опасности нелегальных схем, которые могут привести к административной или уголовной ответственности.