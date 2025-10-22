Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 06:20

Юрист раскрыл нюанс, который нужно учесть при покупке автомобиля

Юрист Русяев: перед покупкой машины нужно убедиться в погашении автокредита

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Перед покупкой машины следует убедиться в погашении автокредита, чтобы избежать возможных претензий со стороны финансовых учреждений, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он пояснил, что даже после завершения выплат юридический след кредитной истории транспортного средства может сохраняться.

У машин длинная память: кредит, лизинг, реструктуризация — все это может оставлять юридический след, поэтому перед покупкой следует убирать кредитные риски. Проверка в публичном реестре залогов движимого имущества у нотариусов занимает минуты и отвечает на главный вопрос — не претендует ли третье лицо на автомобиль? Обнаружили запись — не переходите к торгу, пока не увидите документ от банка о погашении и не убедитесь, что отметка в реестре снята. И в день расчета повторите поиск еще раз. Это не перестраховка, а дисциплина, которая экономит куда больше, чем любой скидочный торг, — пояснил Русяев.

Ранее юрист Мария Яковлева заявила, что частный ввоз автомобилей из европейских стран сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками. По ее словам, покупатели часто не осознают всей опасности нелегальных схем, которые могут привести к административной или уголовной ответственности.

автомобили
кредиты
юристы
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Технолог рассказала, как ухаживать за вещами из натуральной шерсти
В Госдуме объяснили, в каком случае у водителей будут аннулировать права
Богомаз раскрыл детали теракта с обрушением моста на поезд
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Мордовию
Значение поцелуя в сновидении: раскройте тайну сна
Юрист раскрыл нюанс, который нужно учесть при покупке автомобиля
Атомная энергетика США получит плутоний из военных запасов
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Небо над Ярославлем временно закрыли для полетов
Военэксперт объяснил, зачем ВСУ забрасывают ДРГ вглубь России
Двойная эпидемия гриппа и COVID-19 в РФ: кто в опасности, как лечить
Удар по заводу БПЛА и прорыв у Харькова: успехи ВС РФ к утру 22 октября
В Ленобласти сбивают украинские БПЛА
Сон об измене супруга: причины тревоги и советы для отношений
Ирландия взорвалась протестами после изнасилования ребенка мигрантом
«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму
Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.