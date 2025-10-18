Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 05:58

Юрист осветила риски ввоза автомобилей из Европы

Юрист Яковлева предупредила, что ввоз авто из Европы грозит финансовыми рисками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный ввоз автомобилей из европейских стран сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками, сообщила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в интервью агентству ПРАЙМ. По словам эксперта, покупатели часто не осознают всей опасности нелегальных схем, которые могут привести к административной или уголовной ответственности.

Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности, — отметила юрист.

Яковлева подчеркнула, что законодательство в этой сфере существенно ужесточилось к концу текущего года. Особую опасность представляют манипуляции с VIN-номерами и подделка ПТС, которые квалифицируются по статье 326 УК РФ и могут привести к лишению свободы на срок до двух лет.

Кроме того, существует риск приобретения автомобиля, находящегося в угоне или имеющего кредитные обременения в Европе. В таком случае транспортное средство будет изъято на территории России, а покупатель потеряет все уплаченные деньги. Легальных способов снизить таможенные платежи не существует, а нелегальные схемы становятся все более опасными.

Ранее юрист рассказала, что даже при наличии правильно оформленного завещания наследники могут лишиться положенного им имущества. Всего существует несколько распространенных причин для оспаривания последней воли умершего в судебном порядке.

