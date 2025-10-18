Юрист осветила риски ввоза автомобилей из Европы

Частный ввоз автомобилей из европейских стран сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками, сообщила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в интервью агентству ПРАЙМ. По словам эксперта, покупатели часто не осознают всей опасности нелегальных схем, которые могут привести к административной или уголовной ответственности.

Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности, — отметила юрист.

Яковлева подчеркнула, что законодательство в этой сфере существенно ужесточилось к концу текущего года. Особую опасность представляют манипуляции с VIN-номерами и подделка ПТС, которые квалифицируются по статье 326 УК РФ и могут привести к лишению свободы на срок до двух лет.

Кроме того, существует риск приобретения автомобиля, находящегося в угоне или имеющего кредитные обременения в Европе. В таком случае транспортное средство будет изъято на территории России, а покупатель потеряет все уплаченные деньги. Легальных способов снизить таможенные платежи не существует, а нелегальные схемы становятся все более опасными.

