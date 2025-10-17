Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству. Лавашные рулетики — это быстрая и вкуснейшая закуска! Их легко готовить, они сытные, красивые и манят взять их со стола первыми. Мы предлагаем вам две оригинальные начинки, которые точно понравятся всем.

Рулетики со шпротами. Способ приготовления и ингредиенты: в миске разомните одну банку шпрот вилкой, 2 яйца и 100 г сыр натрите на крупной терке. Огурец нарежьте соломкой, укроп порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом по вкусу. Разверните лаваш на столе и равномерно выложите начинку по всей поверхности. Сверните лаваш в рулет и завернув в пищевую пленку, отправьте в холодильник для пропитки.

Рулетики с рыбными консервами и яйцом. Способ приготовления и ингредиенты: разомните одну банку консервированной сайры или тунца, удалив косточки. Три яйца натрите на крупной терке. Авокадо мелко порубите. Лук тоже мелко порубите. Смешайте консервы, яйца, авокадо, лук с майонезом, поперчите. На лаваш выложите начинку по всей поверхности. Сверните лаваш в плотный рулет и заверните в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 30 минут для пропитки.

