Не квашеная, а гораздо круче: обалденная закуска из капусты на любой праздник

Не квашеная, а гораздо круче! Готовим обалденную закуску из капусты на любой праздник. Маринуем ее со свёклой, морковью и луком! Это блюдо, которое должно быть всегда в холодильнике. Это очень вкусная закуска, которая понравится всем — и семье, и гостям, но главное — это кладезь витаминов! Готовить капустку нужно заранее, за 2–3 дня, чтобы промариновалась, но это того стоит!

Ингредиенты

Кочан капусты (около 2 кг) — 1 шт.

Средние свеклы — 2 шт.

Морковь — 3 шт.

Лук — 4 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Уксус 9% — 60 мл

Растительное масло — 60 мл

Сахар — 70 г

Соль — 1 ст. л.

Специи по вкусу (лавровый лист, перец горошком, гвоздика, корица, куркума)

Приготовление

Нарежьте капусту, свеклу и морковь — соломкой, а лук — полукольцами. В отдельной таре, желательно большой, смешайте уксус, растительное масло, сахар и соль. И все перемешайте со специями. Переложите туда капусту, свеклу, морковь и лук. Перемешайте все и накройте крышкой, оставив на 3–4 часа при комнатной температуре, чтобы капуста пустила сок. Потом поставьте кастрюлю на огонь, варите капусту на среднем огне 10 минут. Добавьте к капусте измельченный чеснок и перемешайте. Потом остудите до комнатной температуры. Переложите закуску в банку и залейте маринадом после варки. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на 2–3 дня. Ваша капустка готова!

Ранее мы готовили закуску из кочана капусты. Ее сметают со стола в любой праздник.