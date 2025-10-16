Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:45

Не квашеная, а гораздо круче: обалденная закуска из капусты на любой праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не квашеная, а гораздо круче! Готовим обалденную закуску из капусты на любой праздник. Маринуем ее со свёклой, морковью и луком! Это блюдо, которое должно быть всегда в холодильнике. Это очень вкусная закуска, которая понравится всем — и семье, и гостям, но главное — это кладезь витаминов! Готовить капустку нужно заранее, за 2–3 дня, чтобы промариновалась, но это того стоит!

Ингредиенты

  • Кочан капусты (около 2 кг) — 1 шт.
  • Средние свеклы — 2 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Лук — 4 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Уксус 9% — 60 мл
  • Растительное масло — 60 мл
  • Сахар — 70 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Специи по вкусу (лавровый лист, перец горошком, гвоздика, корица, куркума)

Приготовление

  1. Нарежьте капусту, свеклу и морковь — соломкой, а лук — полукольцами. В отдельной таре, желательно большой, смешайте уксус, растительное масло, сахар и соль. И все перемешайте со специями. Переложите туда капусту, свеклу, морковь и лук. Перемешайте все и накройте крышкой, оставив на 3–4 часа при комнатной температуре, чтобы капуста пустила сок.
  2. Потом поставьте кастрюлю на огонь, варите капусту на среднем огне 10 минут. Добавьте к капусте измельченный чеснок и перемешайте. Потом остудите до комнатной температуры.
  3. Переложите закуску в банку и залейте маринадом после варки. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на 2–3 дня. Ваша капустка готова!

Ранее мы готовили закуску из кочана капусты. Ее сметают со стола в любой праздник.

