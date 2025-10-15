Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола на любой праздник

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску! Ее сметают со стола на любой праздник. Простая, острая и ароматная Чимчи — это домашний вариант корейского кимчи, только с нашей русской капустой, который получается хрустящим и пикантным уже через сутки.

Ингредиенты

Белокочанная капуста — 1 кочан

Соль — 2 ст. л. на 1 л воды (для рассола)

Красный острый перец — по вкусу

Чеснок — несколько зубчиков

Специи (по желанию): молотый кориандр, чёрный перец, зелень

Дополнительная соль — 1 ст. л. для приправы

Приготовление

Капусту разрежьте на 4–8 частей, чтобы у каждого кусочка осталась кочерыжка. Приготовьте рассол — на 1 литр воды 2 столовые ложки соли, залейте капусту, прижмите тарелкой с небольшим грузом и оставьте на 2–3 часа. Затем промойте холодной водой и дайте стечь. Красный перец и чеснок измельчите в блендере или через мясорубку, добавьте столовую ложку соли, при желании кориандр, чёрный перец и зелень — получится ароматная острая паста. Каждый лист капусты смажьте этой приправой, регулируя остроту по вкусу, и сложите в трёхлитровую банку, слегка утрамбовывая. Приготовьте лёгкий рассол из воды и небольшой порции приправы, залейте капусту, не доливая до края, чтобы оставить место для брожения. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 1–2 дня. Готовую закуску храните в холодильнике — она останется хрустящей, пикантной и невероятно вкусной.

