Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая

Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая

Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая. Эти рулетики сочетают нежность курицы, пикантность корейской моркови и свежесть огурцов. Готовятся за 15 минут, а исчезают мгновенно!

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 больших листа

Курица копчёная — 300 г

Морковь по-корейски — 200 г

Сыр плавленый — 2 шт. (по 100 г)

Огурцы свежие — 2 шт.

Майонез — 100 г

Укроп свежий — 1/2 пучка

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Приготовление

Курицу нарежьте мелкой соломкой. Огурцы натрите на крупной тёрке и слегка отожмите сок. Сыр разомните вилкой, смешайте с майонезом и рубленым укропом. Лаваш смажьте сырной массой, равномерно распределите курицу, морковь и огурцы. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую плёнку. Уберите в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Ранее мы готовили сырные бублики за 10 минут. Вместо хлеба к супу и основа для бутербродов.