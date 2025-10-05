Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая. Эти рулетики сочетают нежность курицы, пикантность корейской моркови и свежесть огурцов. Готовятся за 15 минут, а исчезают мгновенно!
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 2 больших листа
- Курица копчёная — 300 г
- Морковь по-корейски — 200 г
- Сыр плавленый — 2 шт. (по 100 г)
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Майонез — 100 г
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
Приготовление
- Курицу нарежьте мелкой соломкой. Огурцы натрите на крупной тёрке и слегка отожмите сок. Сыр разомните вилкой, смешайте с майонезом и рубленым укропом. Лаваш смажьте сырной массой, равномерно распределите курицу, морковь и огурцы.
- Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую плёнку. Уберите в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.
