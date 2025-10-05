Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 12:00

Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая. Эти рулетики сочетают нежность курицы, пикантность корейской моркови и свежесть огурцов. Готовятся за 15 минут, а исчезают мгновенно!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2 больших листа
  • Курица копчёная — 300 г
  • Морковь по-корейски — 200 г
  • Сыр плавленый — 2 шт. (по 100 г)
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Приготовление

  1. Курицу нарежьте мелкой соломкой. Огурцы натрите на крупной тёрке и слегка отожмите сок. Сыр разомните вилкой, смешайте с майонезом и рубленым укропом. Лаваш смажьте сырной массой, равномерно распределите курицу, морковь и огурцы.
  2. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую плёнку. Уберите в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Ранее мы готовили сырные бублики за 10 минут. Вместо хлеба к супу и основа для бутербродов.

