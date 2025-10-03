Сырные бублики за 10 минут: вместо хлеба к супу и основа для бутербродов. Невероятно ароматные, с хрустящей корочкой и нежной творожно-сырной основой — эти бублики станут хитом вашего чаепития! Также это идеальная закуска к пиву или лёгкий перекус.
Ингредиенты
- Творог 9% — 200 г
- Сыр твёрдый (типа Гауда/Чеддер) — 100 г
- Мука пшеничная — 80 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Паприка молотая — 1/2 ч. л.
- Кунжут/мак/семечки — для посыпки
- Масло растительное — для смазывания
Приготовление
- Сыр натрите на мелкой тёрке. Смешайте с творогом, яйцом, солью и паприкой. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите эластичное тесто. Разделите на 8 частей.
- Скатайте колбаски толщиной 2 см, соедините концы в бублики. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом, посыпьте семенами. Выпекайте при 180°C 20-25 минут до румяности. Подавайте тёплыми.
Совет: для остроты добавьте в тесто щепотку кайенского перца
