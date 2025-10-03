Сырные бублики за 10 минут: вместо хлеба к супу и основа для бутербродов

Сырные бублики за 10 минут: вместо хлеба к супу и основа для бутербродов. Невероятно ароматные, с хрустящей корочкой и нежной творожно-сырной основой — эти бублики станут хитом вашего чаепития! Также это идеальная закуска к пиву или лёгкий перекус.

Ингредиенты

Творог 9% — 200 г

Сыр твёрдый (типа Гауда/Чеддер) — 100 г

Мука пшеничная — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Паприка молотая — 1/2 ч. л.

Кунжут/мак/семечки — для посыпки

Масло растительное — для смазывания

Приготовление

Сыр натрите на мелкой тёрке. Смешайте с творогом, яйцом, солью и паприкой. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите эластичное тесто. Разделите на 8 частей. Скатайте колбаски толщиной 2 см, соедините концы в бублики. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом, посыпьте семенами. Выпекайте при 180°C 20-25 минут до румяности. Подавайте тёплыми.

Совет: для остроты добавьте в тесто щепотку кайенского перца

