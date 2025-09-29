Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 07:00

Рулетики из баклажанов с крабовыми палочками: эта простая закуска понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из баклажанов с крабовыми палочками: эта простая закуска понравится всем! Эти рулетики сочетают в себе нежную текстуру запеченных баклажанов, пикантность сырной начинки и легкий морской вкус крабовых палочек. Простая, но изысканная закуска, которая станет настоящим украшением вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Палочки крабовые — 100 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль длинными пластинами толщиной около 5 мм, посолите и оставьте на 10 минут для удаления горечи, затем промокните влагу бумажным полотенцем и обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки мелко натрите твердый сыр, измельчите крабовые палочки, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез, тщательно перемешайте.
  2. На остывшие баклажановые пластины выложите сырно-крабовую начинку, равномерно распределите и аккуратно сверните рулетиками, которые можно закрепить шпажкой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили треугольники из лаваша с крабовыми палочками. Хрустят, а начинка тянется.

Читайте также
Соленые баклажаны с чесноком на зиму в банках: простой рецепт и яркий вкус «синеньких»
Общество
Соленые баклажаны с чесноком на зиму в банках: простой рецепт и яркий вкус «синеньких»
Закуска из печёных овощей: никогда не надоест — шедевральный салат
Общество
Закуска из печёных овощей: никогда не надоест — шедевральный салат
Секрет идеальной закуски: все просят рецепт «Косички» — вот почему
Общество
Секрет идеальной закуски: все просят рецепт «Косички» — вот почему
Лепим из пюре шарики. Внутри — расплавленный сыр и чеснок! Картофельные шарики с сыром и чесноком — вкуснота
Общество
Лепим из пюре шарики. Внутри — расплавленный сыр и чеснок! Картофельные шарики с сыром и чесноком — вкуснота
Куриный рулет с сыром, беконом и чили: обалденная замена котлетам за 20 минут
Общество
Куриный рулет с сыром, беконом и чили: обалденная замена котлетам за 20 минут
баклажаны
закуски
сыр
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.