Рулетики из баклажанов с крабовыми палочками: эта простая закуска понравится всем! Эти рулетики сочетают в себе нежную текстуру запеченных баклажанов, пикантность сырной начинки и легкий морской вкус крабовых палочек. Простая, но изысканная закуска, которая станет настоящим украшением вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Палочки крабовые — 100 г
- Сыр твердый — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 2 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Баклажаны нарежьте вдоль длинными пластинами толщиной около 5 мм, посолите и оставьте на 10 минут для удаления горечи, затем промокните влагу бумажным полотенцем и обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки мелко натрите твердый сыр, измельчите крабовые палочки, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез, тщательно перемешайте.
- На остывшие баклажановые пластины выложите сырно-крабовую начинку, равномерно распределите и аккуратно сверните рулетиками, которые можно закрепить шпажкой. Приятного аппетита!
