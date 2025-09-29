Рулетики из баклажанов с крабовыми палочками: эта простая закуска понравится всем

Рулетики из баклажанов с крабовыми палочками: эта простая закуска понравится всем! Эти рулетики сочетают в себе нежную текстуру запеченных баклажанов, пикантность сырной начинки и легкий морской вкус крабовых палочек. Простая, но изысканная закуска, которая станет настоящим украшением вашего стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Палочки крабовые — 100 г

Сыр твердый — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Баклажаны нарежьте вдоль длинными пластинами толщиной около 5 мм, посолите и оставьте на 10 минут для удаления горечи, затем промокните влагу бумажным полотенцем и обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки мелко натрите твердый сыр, измельчите крабовые палочки, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез, тщательно перемешайте. На остывшие баклажановые пластины выложите сырно-крабовую начинку, равномерно распределите и аккуратно сверните рулетиками, которые можно закрепить шпажкой. Приятного аппетита!

