День апостола Фомы — одного из двенадцати учеников Христа: традиции

19 октября в православном календаре — день, когда верующие чтят память апостола Фомы, одного из учеников Иисуса Христа. В народе этот праздник известен как Фомин день, а сам апостол прославился как Фома Неверующий. О том, откуда появилось это прозвище и какие существуют традиции на день апостола Фомы, читайте в материале NEWS.ru.

Житие Фомы: почему апостола прозвали Неверующим?

Святой Фома Дидим (Близнец) — один из двенадцати христианских апостолов, ближайших учеников Христа. До встречи с Сыном Божьим он был рыбаком. Услышав же проповедь Христа, он оставил свое дело и присоединился к Спасителю. Апостол Фома упоминается при описании воскресения Лазаря, Тайной Вечери, а главное — событий, последовавших после распятия Христа.

Почему же апостол известен как Фома Неверующий? Объяснение достаточно простое. Когда Спаситель после воскресения впервые явился ученикам, Фомы Дидима среди них не было. Так что когда апостолы рассказали Фоме о произошедшем, он не принял их слова за чистую монету. Согласно Евангелию от Иоанна, он возразил, что не поверит, пока лично не увидит Спасителя и раны на его теле.

Именно после этого произошло второе явление Сына Божьего. Тот предстал перед христианскими апостолами, в том числе перед Фомой, со стигматами на теле. Раскаявшийся Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» По этой причине апостола прозвали Неверующим, а само его имя стало нарицательным: так называют несговорчивых скептиков.

Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы» (1634 год), посвященная библейскому сюжету, где апостол Фома прикладывает руку к ране на боку воскресшего Спасителя, когда тот сомневается в том, что видит Фото: Global Look Press

Служение апостола Фомы

После воскресения Сына Божьего Фома отправился проповедовать христианство в разных странах. Он посетил Палестину, Месопотамию, Эфиопию. Считается, что именно он насадил христианство в Индии (но некоторые ученые считают, что это заслуга Фомы Канского). Как бы то ни было, а индийские христиане и по сей день называют себя «христианами апостола Фомы».

Фома Дидим принял мученическую смерть. Он был подвергнут пыткам и казнен по велению Маздая — правителя индийского города Мелиапор. Со временем мощи святого были разнесены по свету: часть осталась в Индии, часть же оказалась на Афоне, в Греции, Грузии, Италии и не только.

О чем молятся и в чем помогает апостол Фома

Апостолу Фоме молятся о:

сохранении и укреплении веры;

защите от искушений и грехов;

помощи на духовном пути;

даровании благочестивой жизни;

разрешении сомнений;

преодолении неверия.

В молитве апостолу Фоме звучит просьба «испросить рабам Божиим помощь во время неверия». Именно к этому святому обращаются в трудные моменты, когда сомнения берут верх над верой.

Народные традиции и приметы на Фомин день

В день апостола Фомы, или Фомин день, принято подводить итоги сельскохозяйственного года. Издревле в этот день жители деревень и сел оценивают и распределяют сделанные на зиму запасы. В это же время принято приучать детей к труду: от уборки до ткачества и столярного мастерства.

Приметы на Фомин день Фото: Paul Williams/imageBROKER/Global Look Press

А еще этот день называют Фомой Хлебником, и с ним связано несколько «мучных» традиций. Например, начать день рекомендуется с куска хлеба. А позже необходимо испечь каравай. Горбушку хлеба нужно отдать нищим и нуждающимся, а также немощным и больным (считается, что в этот день она способна даровать силы). Если в Фомин день родился ребенок, его также стоит, следуя традициям, угостить хлебом — к здоровью и долголетию.

Приметы на Фомин день включают наблюдения за погодой:

безветренная погода предвещает похолодание;

ветер и влажность осени сулят долгую зиму;

дым, волочащийся по земле, говорит о скором ненастье;

прилет северных птиц предвещает ранние холода;

сухой снег говорит о богатом урожае в следующем году.

Что можно и нельзя в Фомин день 19 октября

19 октября под запретом оказываются жадность и праздность. И то и другое способно навлечь несчастья. Запрещается также:

хвастаться доходами — к финансовым проблемам;

переедать — ухудшится здоровье;

заниматься расточительством — к недугам;

рассказывать о поклонниках (актуально для девушек) — чувства угаснут;

брать в долг — к финансовым проблемам.

На Фому разрешается усердно трудиться, планировать дела, распределять ресурсы, а также помогать нищим, посещать церковь и молиться апостолу Фоме. Все это, по приметам, сулит благополучие и удачу в делах.

Итак, в православном календаре 19 октября — день памяти апостола Фомы Дидима. А в народе это «хлебный» день, который стоит посвятить труду и благочестию.

Ранее мы составили церковный календарь на 2025–2026 год.