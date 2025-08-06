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06 августа 2025 в 02:33

Неизвестное существо напугало рыбака в центре Сеула

KH: загадочное существо напугало рыбака в столице Южной Кореи

Метро в Сеуле Метро в Сеуле Фото: Shutterstock/FOTODOM

В центре Сеула рыбак заснял пугающее видео, в котором из реки Ханган всплыло гигантское неопознанное существо. Как сообщает The Korea Herald, запись мгновенно взорвала южнокорейский интернет и вызвала бурные споры.

Автор рыболовного YouTube-канала Jungdam Stor стал свидетелем жуткой сцены ночью у здания парламента в районе Йыйдо. На поверхности воды неожиданно появился огромный движущийся объект. Сначала мужчина предположил, что это крупная рыба, но быстро осознал абсурдность этой мысли для данной реки. На видео слышно его испуганный голос:

Что это такое? Мне страшно. Оно движется ко мне, — говорит он на видео.

По словам рыбака, загадочное существо, напоминавшее гигантскую змею или тварь толщиной больше человеческого тела и длиной от шести до 10 метров, кружило в воде около 20 минут. Он подчеркнул, что за десятилетия увлечения рыбалкой ничего подобного не видел.

Видео собрало тысячи комментариев с предположениями: от стаи выдр или сбежавшего аллигатора до гигантского питона. Однако скептики напоминают о похожем вирусном ролике 2022 года, где «чудовище» в Хангане оказалось всего лишь буем. Разгадка новой тайны пока не найдена.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в подкасте Ruthless Podcast, что одержим темой инопланетян. Он отметил, что хотел бы погрузиться в нее во время парламентских каникул в августе.

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