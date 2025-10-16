Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:29

Кремль подтвердил готовность России помогать народу Палестины

Песков заявил, что Россия окажет всю необходимую помощь палестинцам

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия окажет всю необходимую помощь палестинскому народу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва с самого начала трагических событий на Ближнем Востоке прикладывала усилия для внесения вклада в оказание гуманитарной поддержки.

Хотя [у России] традиционные отношения, исторические отношения с палестинцами, и, конечно, мы будем оставаться готовыми оказывать всю необходимую помощь, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва не является участницей мирных усилий и сделки. Пресс-секретарь главы государства усомнился, что Россия как-то должна вкладываться в восстановления Газы. Однако от помощи населению страна не отказывается.

Ранее спецпосланник президента Палестины Мухаммед Штайе назвал РФ значимым участником ближневосточных процессов. Политик отметил заинтересованность Москвы в установлении мира в регионе. Штайе убежден, что РФ обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы сыграть ключевую роль в разрешении конфликта.

