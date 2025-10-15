В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке Палестинский дипломат Штайе заявил о ключевой роли России на Ближнем Востоке

Россия является значимым участником ближневосточных процессов и заинтересована в установлении мира в регионе, заявил спецпосланник президента Палестины Мухаммед Штайе в беседе с РИА Новости. По его мнению, Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы сыграть ключевую роль в разрешении палестино-израильского противостояния.

Россия — важный игрок, она член Совета Безопасности ООН, у нее также есть интересы на Ближнем Востоке, и РФ заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке. У России также хорошие отношения с Израилем, в РФ проживают 1,3 млн израильских граждан российского происхождения, поэтому Москва может сыграть важную роль в урегулировании конфликта, — сказал Штайе.

В то же время он усомнился, что США допустят подобное развитие событий. По его оценке, Вашингтон стремится сохранить исключительную монополию на процесс урегулирования данного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены обеспечить разоружение палестинского движения ХАМАС, если оно откажется от добровольного выполнения этого требования. Он добавил, что не обязан объяснять методы, которые планируется использовать.