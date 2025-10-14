Трамп пообещал насильственно разоружить ХАМАС

США намерены обеспечить разоружение палестинского движения ХАМАС, если оно откажется от добровольного выполнения этого требования, сообщил президент США Дональд Трамп в эфире трансляции на сайте Белого дома. Он добавил, что не обязан объяснять методы, которые планируется использовать.

Они разоружатся, потому что сказали, что собираются разоружиться. А если они не разоружатся, то мы их разоружим <...> Я не обязан объяснять это вам. Они знают, что мы не играем в игры, — сказал Трамп.

Ранее специальный представитель Программы развития ООН Яко Силлиерс рассказал, что восстановление сектора Газа потребует затрат в размере $70 млрд. По его словам, оценка ущерба проводилась совместно ООН, Европейским союзом и Всемирным банком.

До этого Трамп заявил, что Третьей мировой войны не будет. Эскалация на Ближнем Востоке могла вылиться в глобальную войну, но этого не произойдет, подчеркнул республиканец. Заявление американского политика прозвучало на полях «саммита мира» в Египте, посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта.