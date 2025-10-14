В ООН назвали стоимость восстановления Газы

Восстановление сектора Газа потребует затрат в размере $70 млрд, заявил специальный представитель Программы развития ООН Яко Силлиерс на брифинге в Женеве. По его словам, которые передает ТАСС, оценка ущерба проводилась совместно ООН, Европейским союзом и Всемирным банком.

Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, на восстановление Газы потребуется около $70 млрд, — сказал Силлиерс.

Спецпредставитель отметил, что организации определяют приоритеты восстановления, причем некоторые территории, вероятно, не будут восстановлены. Сроки завершения работ пока не называются.

При посредничестве четырех государств — Египта, Катара, США и Турции — 6 октября возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС. Переговоры завершились подписанием 9 октября соглашения о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. 10 октября достигнутое соглашение о прекращении огня официально вступило в силу.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достигнутые Израилем и ХАМАС договоренности не решают палестинский вопрос, а представляют собой лишь соглашение о прекращении огня. Он подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства.