14 октября 2025 в 12:59

Эрдоган оценил соглашение Израиля и ХАМАС

Эрдоган: соглашение между Израилем и ХАМАС не решает палестинский вопрос

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Ohotos/Global Look Press

Достигнутые Израилем и ХАМАС договоренности не решают палестинский вопрос, а представляют собой лишь соглашение о прекращении огня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Египта. Он подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства, передает TRT Haber.

По нашему мнению, единственным решением является создание независимого, суверенного и географически единого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, — отметил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что страна будет решительно добиваться этой цели. Также он призвал международное сообщество, особенно США, гарантировать выполнение Израилем своих обязательств. Эрдоган отметил, что репутация израильской стороны в выполнении договоренностей «крайне неудовлетворительна», что требует дополнительного контроля.

Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем сообщил, что палестинское движение обвинило израильскую армию в нарушении перемирия в секторе Газа. По его словам, несколько жителей анклава погибли из-за действий ЦАХАЛ. Он призвал усилить контроль над тем, как Израиль исполняет свои обязательства.

