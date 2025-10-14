Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 12:36

Израильскую армию обвинили в нарушении перемирия в Газе

ХАМАС обвинило ЦАХАЛ в гибели нескольких палестинцев в секторе Газа

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС обвинило израильскую армию в нарушении перемирия в секторе Газа, заявил представитель группировки Хазем Касем в Telegram-канале. По его словам, несколько жителей анклава погибли из-за действий ЦАХАЛ. Он призвал усилить контроль над тем, как Израиль исполняет свои обязательства.

Убийство израильской армией нескольких жителей Газы — это нарушение соглашения о прекращении огня, — написал Касем.

Ранее израильские военные получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников из сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что останки доставлены на территорию Израиля для проведения процедуры опознания.

В свою очередь глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение ХАМАС передать тела только четырех заложников из 28 нарушает заключенные ранее договоренности. Глава ведомства пригрозил ответными действиями, но не стал уточнять, какими именно.

До этого стало известно, что ХАМАС освободило всех выживших израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США. В Тель-Авиве тысячи людей собрались на площади. Они плакали, ликовали и обнимались.

Израиль
ХАМАС
сектор Газа
прекращение огня
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии
Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной
«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.