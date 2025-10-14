Израильскую армию обвинили в нарушении перемирия в Газе ХАМАС обвинило ЦАХАЛ в гибели нескольких палестинцев в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС обвинило израильскую армию в нарушении перемирия в секторе Газа, заявил представитель группировки Хазем Касем в Telegram-канале. По его словам, несколько жителей анклава погибли из-за действий ЦАХАЛ. Он призвал усилить контроль над тем, как Израиль исполняет свои обязательства.

Убийство израильской армией нескольких жителей Газы — это нарушение соглашения о прекращении огня, — написал Касем.

Ранее израильские военные получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников из сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что останки доставлены на территорию Израиля для проведения процедуры опознания.

В свою очередь глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение ХАМАС передать тела только четырех заложников из 28 нарушает заключенные ранее договоренности. Глава ведомства пригрозил ответными действиями, но не стал уточнять, какими именно.

До этого стало известно, что ХАМАС освободило всех выживших израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США. В Тель-Авиве тысячи людей собрались на площади. Они плакали, ликовали и обнимались.