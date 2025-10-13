Израиль получил через Красный Крест останки четырех заложников Четыре гроба с останками заложников ХАМАС доставлены в Израиль

Израильские военные получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников из сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там отметили, что останки доставлены на территорию Израиля для проведения процедуры опознания.

Силы Армии обороны Израиля <...> сопровождают четыре гроба с погибшими заложниками, направляющиеся в Израиль, где они будут доставлены в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура идентификации, — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение ХАМАС передать тела только четырех заложников из 28 нарушает заключенные ранее договоренности. Министр пригрозил ответными действиями, но не стал уточнять, какими именно.

До этого палестинское движение освободило всех выживших израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Соединенных Штатов. В Тель-Авиве тысячи людей собрались на площади. Они плакали, ликовали и обнимались.