Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 08:06

Машины Красного Креста направились к месту освобождения заложников ХАМАС

Фото: Doaa el-Baz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Машины Красного Креста направились к месту освобождения палестинским движением ХАМАС израильских заложников, сообщил телеканал Al Aqsa. Известно, что пленных начнут отпускать в понедельник, 13 октября, в 8:00 мск.

Ранее ХАМАС опубликовало в Telegram список из 20 живых израильских заложников, которых хотят освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Уточняется, что среди них — уроженец Донбасса Максим Харкин.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

Тем временем член политбюро ХАМАС Хусам Бадран сообщил, что палестинское движение отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Саммит мира по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

Израиль
сектор Газа
ХАМАС
заложники
Красный Крест
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские штурмовики погибли из-за заснувшего после застолья командира
Стало известно о будущем освобождаемых в Израиле палестинских заключенных
Первые семь израильских заложников ХАМАС передали Красному Кресту
Китай вводит портовые сборы с судов США
Улицы Тель-Авива заполнились желающими посмотреть на заложников
Машины Красного Креста направились к месту освобождения заложников ХАМАС
У россиян стали чаще возникать проблемы при выплате одного вида кредитов
Цена одного продукта в России резко увеличилась из-за пошлин США
Пенсионерам рассказали, как правильно выбирать банк для хранения сбережений
Товарооборот Китая и США резко сократился
Киберзащитник раскрыл новый метод запугивания мошенниками жертв
ХАМАС собирается освободить израильского заложника родом из ДНР
МОК высказался о недопуске израильских гимнастов на чемпионат мира
Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 октября: инфографика
Главу «Инфосмит» арестовали по делу о хищении 30 млн рублей
Более 100 украинских БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы
Стало известно, как Трамп поступил с помилованными Байденом заключенными
Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда
Бдительность российского сержанта дорого обошлась ВСУ
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.