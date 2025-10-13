Машины Красного Креста направились к месту освобождения заложников ХАМАС

Машины Красного Креста направились к месту освобождения палестинским движением ХАМАС израильских заложников, сообщил телеканал Al Aqsa. Известно, что пленных начнут отпускать в понедельник, 13 октября, в 8:00 мск.

Ранее ХАМАС опубликовало в Telegram список из 20 живых израильских заложников, которых хотят освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Уточняется, что среди них — уроженец Донбасса Максим Харкин.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

Тем временем член политбюро ХАМАС Хусам Бадран сообщил, что палестинское движение отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Саммит мира по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.