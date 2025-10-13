Домашние гренки из белого хлеба: возвращаем советский вкус

Советский рецепт гренок из белого хлеба — блюдо, которое не требует особых усилий и навыков. Эти хрустящие ломтики идеально подойдут для утренней трапезы или перекуса, а их аромат навеет теплые воспоминания детства.

Чтобы приготовить, вам понадобится: 200 г батона, 2 яйца, 100 мл молока, щепотка соли, 30 г сливочного масла. Нарежьте хлеб на кусочки толщиной около 1 см. Смешайте яйца с молоком и солью, затем опустите в смесь ломтики хлеба и обжарьте их на сливочном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Хлебные кусочки, сделанные из батона, получаются нежными внутри и хрустящими снаружи — классика советской кухни, которая всегда радует своей простотой и вкусом. Попробуйте приготовить их прямо сегодня и насладитесь вкусом традиционного советского лакомства!

