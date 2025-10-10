Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:00

Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц. Нежная текстура, сочетание шпрот и маринованного лука с мягким сыром создают потрясающий вкус. Идеальный вариант, когда нужно приготовить что-то особенное из простых ингредиентов.

Ингредиенты

  • Шпроты — 1 банка (120 г)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр плавленый — 1 шт. (100 г)
  • Морковь — 1 шт. (крупная)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Укроп — 3 веточки
  • Соль — 0.5 ч. л.

Приготовление

  1. Отварные яйца, морковь и плавленый сыр натрите на мелкой терке. Лук нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса, сахара и соли, затем слейте жидкость. Шпроты разомните вилкой, предварительно слив масло.
  2. Соедините все ингредиенты, добавьте рубленый укроп и майонез, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Подавайте на подсушенном хлебе или хрустящих крекерах.

Ранее мы готовили шпротные бутерброды, которые станут звездой стола! Так вы точно не готовили.

шпроты
яйца
бутерброды
паштеты
намазки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
