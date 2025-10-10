Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц

Готовим что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц. Нежная текстура, сочетание шпрот и маринованного лука с мягким сыром создают потрясающий вкус. Идеальный вариант, когда нужно приготовить что-то особенное из простых ингредиентов.

Ингредиенты

Шпроты — 1 банка (120 г)

Яйца — 2 шт.

Сыр плавленый — 1 шт. (100 г)

Морковь — 1 шт. (крупная)

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Уксус — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Укроп — 3 веточки

Соль — 0.5 ч. л.

Приготовление

Отварные яйца, морковь и плавленый сыр натрите на мелкой терке. Лук нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса, сахара и соли, затем слейте жидкость. Шпроты разомните вилкой, предварительно слив масло. Соедините все ингредиенты, добавьте рубленый укроп и майонез, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Подавайте на подсушенном хлебе или хрустящих крекерах.

