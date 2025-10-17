Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 20:30

Красноярск: штрафы за парковку и способы их оспорить

Что делать со штрафом на парковке в Красноярске — как оплатить без пени Что делать со штрафом на парковке в Красноярске — как оплатить без пени Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что делать со штрафом на парковке в Красноярске — вопрос, который редко возникает у местных водителей. Благодаря продуманной системе парковок со шлагбаумами получить штраф здесь сложнее, чем в других крупных городах. Однако знать свои права и обязанности все равно необходимо.

Особенности парковочной системы города

В Красноярске большинство платных парковочных мест находятся под шлагбаумами, что исключает возможность неоплаты. Система автоматически контролирует въезд и выезд через приложение «КрасПаркинг» или паркоматы. В случае конфликтных ситуаций — технического сбоя оборудования, блокировки выезда или спорных моментов — вопрос решается через вызов на место сотрудников ГИБДД и службы эвакуаторов. Такие случаи единичны, так как система работает прозрачно и надежно.

Размер штрафа и возможность оспаривания

Что делать со штрафом на парковке в Красноярске, если все же возникла экстренная ситуация или недопонимание? Штраф за неоплаченную парковку в городе составляет 1000 рублей для граждан, что значительно ниже, чем штраф за парковку в Москве или Санкт-Петербурге. Для юридических лиц сумма выше и может достигать нескольких тысяч рублей. Оспорить штраф можно и нужно, если есть основания: технический сбой системы, ошибочная фиксация нарушения или форс-мажорные обстоятельства.

Красноярск: штрафы за парковку и способы их оспорить Красноярск: штрафы за парковку и способы их оспорить Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как оспорить штраф: пошаговая инструкция

Для оспаривания штрафа необходимо получить копию постановления о нарушении, собрать доказательства своей правоты — скриншоты из приложения об оплате, чеки, фотографии с места парковки. Затем подать жалобу в службу платных парковок города в течение 10 дней с момента получения постановления. В жалобе четко изложите обстоятельства и приложите все доказательства. Количество обжалованных решений в Красноярске минимально — речь идет о единичных случаях.

Последствия неуплаты штрафов

За неуплату штрафа в установленный срок грозит передача дела судебным приставам для принудительного взыскания. За девять месяцев 2025 года в службу приставов было передано 174 исполнительных производства относительно нарушителей парковочных правил. Доля штрафов, которые красноярцы оплатили добровольно, выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Скидки 25% на оплату парковочного штрафа в Красноярске не предусмотрено, в отличие от штрафов ГИБДД.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
