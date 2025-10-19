Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле

В Израиле состоялись похороны легендарного шансонье, автора хита «Молодая» Ефрема Амирамова. Погребение артиста прошло на его исторической родине — в городе Реховот, передает StarHit.

Отмечается, что траурную церемонию посетили десятки людей, некоторые из них приехали издалека. Амирамова похоронили в саване по еврейской традиции. Его вдова Ирина и дочь Лея также присутствовали на погребении, где не могли сдержать эмоций.

Я никогда не думала, что настанет день, когда говорить буду я, а ты не ответишь, — сказала Ирина, обращаясь к покойному мужу.

Амирамов скончался в реанимации больницы в Нальчике 9 октября. Ему было 69 лет. Перед смертью артист находился в тяжелом состоянии.

До этого умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. За неделю до смерти музыкант отметил день рождения. Последний альбом Йоргенсманна вышел в 2024 году.

Кроме того, не стало шансонье Алексея Степина. На момент смерти ему было 57 лет. Друг и коллега артиста по цеху Александр Павлов принес соболезнования его родным и близким