Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 12:46

Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле

В Израиле похоронили знаменитого шансонье Амирамова

Ефрем Амирамов Ефрем Амирамов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

В Израиле состоялись похороны легендарного шансонье, автора хита «Молодая» Ефрема Амирамова. Погребение артиста прошло на его исторической родине — в городе Реховот, передает StarHit.

Отмечается, что траурную церемонию посетили десятки людей, некоторые из них приехали издалека. Амирамова похоронили в саване по еврейской традиции. Его вдова Ирина и дочь Лея также присутствовали на погребении, где не могли сдержать эмоций.

Я никогда не думала, что настанет день, когда говорить буду я, а ты не ответишь, — сказала Ирина, обращаясь к покойному мужу.

Амирамов скончался в реанимации больницы в Нальчике 9 октября. Ему было 69 лет. Перед смертью артист находился в тяжелом состоянии.

До этого умер немецкий джазовый кларнетист Тео Йоргенсманн. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. За неделю до смерти музыкант отметил день рождения. Последний альбом Йоргенсманна вышел в 2024 году.

Кроме того, не стало шансонье Алексея Степина. На момент смерти ему было 57 лет. Друг и коллега артиста по цеху Александр Павлов принес соболезнования его родным и близким

Израиль
певцы
смерти
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.