Скандал с сексуальным насилием и принцем Эндрю принял новый оборот В британском парламенте потребовали ответа по сексуальному скандалу с Эндрю

Депутат парламента Йорка Рэйчел Маскелл потребовала от британской королевской семьи внести ясность о предполагаемом финансировании принцем Эндрю урегулирования дела о сексуальном насилии. Оно было возбуждено по заявлению активистки Вирджинии Джуффре, передает The Guardian.

Маскелл потребовала «внести большую ясность» в то, как Эндрю удалось урегулировать дело. Она также поинтересовалась, почему член королевской семьи был лишен своих титулов и что это значит для королевской семьи.

Брата короля Карла III несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 млн фунтов стерлингов.

До этого стало известно, что лишенному титула Эндрю разрешили пользоваться государственной охраной. По информации журналистов, принца Гарри обидело это решение.