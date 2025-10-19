Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:38

ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе

Движение ХАМАС опровергло информацию Госдепа США о нарушении условий перемирия

Фото: IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС опровергло причастность к нарушению режима прекращении огня в секторе Газа, опубликовав сообщение в Telegram-канале. Ранее Госдепартамент США обвинил движение в подготовке к срыву перемирия.

Эти безосновательные заявления полностью совпадают с вводящей в заблуждение израильской пропагандой и направлены на то, чтобы прикрыть продолжающиеся преступления оккупационных властей и их систематическую агрессию против нашего народа, — было указано в сообщении.

Власти США призвали прекратить «повторять вводящую в заблуждение позицию» израильской стороны и сосредоточиться на многократных нарушениях Тель-Авива. Движение утверждает, что правоохранительные органы в Газе при поддержке населения выполняют свои обязанности по обеспечению перемирия.

Перед этим ХАМАС официально заявило о нарушении соглашения о прекращении огня со стороны Израиля. По данным палестинцев, Тель-Авив решил не открывать контрольно-пропускной пункт Рафах. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сохранить закрытым переход между сектором Газа и Египтом до дальнейшего уведомления.

ХАМАС
США
Израиль
сектор Газа
