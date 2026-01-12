Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:36

В Швеции указали на растерянность НАТО из-за слов Трампа о Гренландии

Глава МО Швеции: слова Трампа о Гренландии создают неопределенность внутри НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Слова президента США Дональда Трампа о Гренландии создают атмосферу неопределенности в НАТО, заявил телеканалу SVT министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он отметил, что Стокгольм будет следить за ситуацией, и добавил, что вопрос статуса острова касается только гренландцев и датчан.

На нас влияют заявления администрации Трампа в отношении Гренландии, которые также создают неопределенность внутри Альянса, — сказал Йонсон.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США решили обратиться к международному праву для обоснования претензий на Гренландию, указав на оккупацию Данией острова после Второй мировой войны. По его словам, «ссылочка на ООН есть», а значит, Вашингтон захватит Гренландию якобы «законным путем».

До этого сообщалось, что Германия намерена выдвинуть инициативу по созданию совместной миссии НАТО под названием «Арктический страж», которая будет заниматься мониторингом и обеспечением безопасности в Арктическом регионе, включая Гренландию. Предполагается, что новая миссия будет выстроена по образцу операции «Балтийский страж».

