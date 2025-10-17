Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Украинские солдаты впали в отчаяние из-за бессмысленных приказов и не понимают, за что воюют, российские войска пресекли попытки противника прорваться через границу, президенты России и США обсудили проблему поставок ракет Tomahawk Киеву. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украинцы в отчаянии из-за бессмысленных приказов

По данным источника в силовых структурах, военнослужащие из некоторых украинских бригад пытаются перевестись в другие подразделения на Константиновском направлении. Бойцы жалуются на бессмысленные приказы и некомпетентность командования. Солдаты возмущены тактической неграмотностью и самоуправством командиров. По их мнению, это приводит к неоправданным потерям личного состава.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов отметил, что украинские солдаты не понимают, за что они воюют, при первой возможности сдаются в плен. По его словам, только страх перед заградительными отрядами заставляет их сопротивляться. Алаудинов также отметил, что число погибших и пропавших без вести украинских солдат приближается к 2 млн.

ВСУ попытались пересечь российскую границу

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие Северной группировки войск Вооруженных сил России пресекают попытки украинских подразделений перейти государственную границу страны. Для этих целей бойцы применяют современные стрелковые системы, такие как пулеметы и автоматические гранатометы.

Кроме того, по данным ведомства, российские военные освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области. Под контроль ВС РФ также перешло село Приволье в Днепропетровской области. Подчеркивается, что освобождение населенного пункта имеет большое значение для дальнейших действий группировки «Восток» в регионе.

В Минобороны добавили, что после освобождения Приволья российские войска вышли к реке Янчур. Бойцы группировки войск «Восток» заняли район обороны противника и продвинулись более чем на четыре километра. Все это создало выгодные условия для дальнейшего наступления.

Взрывы прошлись волной по Украине

Минобороны также сообщило, что за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям украинского оборонного комплекса и связанным с ними энергетическим объектам. Удары стали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Как уточнил глава местного совета обороны Александр Вилкул, всего раздалось более 10 хлопков.

Тем временем в Черниговской области участники подпольного движения Stop Grave осуществили подрыв станции специальной связи оперативного командования ВСУ «Север». По словам представителя организации, акция направлена на создание хаоса для отхода принудительно мобилизованных военных с линии фронта.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что российские военные ударили по аэродрому в Кривом Роге, где размещались самолеты стран НАТО. По его данным, в результате атаки произошло около 15 взрывов, вызвавших масштабный пожар в районе Лозоватского аэропорта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВСУ уличили в кровавой расправе над гражданскими

Как узнал военный корреспондент Евгений Поддубный, украинские военнослужащие расправились с тремя людьми во время эвакуации мирных жителей в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские бойцы атаковали группу гражданских с белыми флагами у Красноармейска (Покровска).

Поддубный добавил, что в результате в одной из групп смертельное ранение получили двое из шести мирных жителей. Позднее при ударе беспилотника не удалось спасти еще одного человека.

Путин и Трамп обсудили наболевшие «Томагавки»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил, что Россия рассматривает возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу. По его словам, такие действия серьезно повысят угрозу для глобальной стабильности.

Нарышкин добавил, что данная проблематика уже поднималась на высшем уровне. В частности, поставки ракет обсуждались во время недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин максимально четко объяснил позицию Москвы по поставкам Tomahawk.

