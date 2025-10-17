Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:43

Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября

ВС Украины ВС Украины Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Из-за налета БПЛА были повреждены несколько электроподстанций в Крыму. В Запорожской области погиб военкор Иван Зуев в результате прилета дрона. В Белгородской области жертвой удара беспилотника стал москвич, доставлявший гуманитарную помощь. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 80 дронов атаковали регионы РФ с вечера 16 октября

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 61 дрон, в том числе шесть — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотных аппаратов — 32 — были уничтожены над Крымом, еще 13 — над Ростовской областью. Система ПВО подавила пять воздушных целей над Брянской, по две — над Тульской и Московской, одну — над Курской областями.

Накануне вечером противник запустил по территории РФ 23 беспилотника, отметили в Минобороны.

Налет дронов ВСУ привел к повреждениям на электроподстанциях в Крыму

В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, специалисты проводят восстановительные работы. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На полуострове ожидаются перебои с электроснабжением. Кроме того, не исключены локальные отключения на распределительных сетях, которые вызваны нарушениями в работе коммутационного оборудования на сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

ВСУ попытались нанести ракетный удар по Сочи

Рано утром 17 октября в Сочи были задействованы системы противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Сведений о повреждениях инфраструктуры, жертвах и пострадавших не поступало.

Как утверждают местные жители, над Адлером прогремело около трех взрывов.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о ракетной атаке ВСУ на Сочи.

Военкор Зуев погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на Запорожскую область

В Запорожской области в результате атаки дронов ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, после чего был госпитализирован. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника», — сказано в сообщении.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что оба журналиста работали в регионе с начала СВО. Он назвал их самоотверженными и патриотичными людьми.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов (статьи 105 и 144 УК РФ).

Часть жителей Курской области остались без света после ударов ВСУ

Часть потребителей в Рыльске и Беловском районе Курской области остались без света после ударов украинской армии по электроподстанциям, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По словам губернатора, в Рыльске были повреждены стена и окно жилого дома, перебита газовая труба. Впоследствии электроснабжение почти полностью восстановили за исключением нескольких многоквартирных домов. В Беловском районе без света остаются около 40 населенных пунктов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области дрон ВСУ убил жителя Москвы

В Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб житель Москвы, который занимался доставкой гуманитарной помощи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, это произошло 13 октября.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона погиб мужчина. <…> К сожалению, установить его личность удалось только сегодня — мужчина приехал из Москвы. В приграничье он привез гуманитарную помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

В ДНР оценили последствия украинских атак на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы три случая ведения огня со стороны украинских войск.

По данным ведомства, солдаты ВСУ выпустили два боеприпаса на Горловском направлении и один — на Красноармейском. Повреждений жилых домов и инфраструктуры не было зафиксировано.

На дороге Новогродовка — Николаевка в результате прилета беспилотника пострадал мужчина 1965 года рождения.

