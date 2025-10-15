Оборона ВСУ в Купянске рушится на глазах: ВС РФ открывают путь на Славянск

Украинские обозреватели признали ухудшение ситуации для ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Они опасаются, что после взятия этого города для ВС РФ откроется путь к важнейшим населенным пунктам Донбасса — Славянску и Краматорску. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что судьба Купянска действительно может решиться уже в ближайшее время. Когда это произойдет и как затем может развиваться наступление российской армии — в материале NEWS.ru.

Что известно о ситуации в Купянске

Украинское издание «Фокус» сообщило, что ситуация для ВСУ в Купянске продолжает ухудшаться. По информации СМИ, малые группы российских военных рассредоточились практически по всей правобережной части города, разделенного рекой Оскол. Авторы материала обратили внимание, что сам Купянск все реже мелькает в новостных заголовках — однако это не означает прекращения боев за населенный пункт.

Издание приводит слова военного эксперта и бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, который предупредил: если ВС РФ смогут полностью занять Купянск, то наладят логистику для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию на соседнем участке фронта. Министерство обороны России не комментировало эти сообщения.

О плачевном положении купянской группировки ВСУ заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, потеря этого города — лишь вопрос времени, российские военные находятся глубоко в городской черте, а реальная ситуация свидетельствует об их контроле над обстановкой в населенном пункте. Подтверждения этих сведений от МО РФ также не поступало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Как будет развиваться наступление ВС РФ после Купянска

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале подчеркнул, что последствия перехода Купянска под полный контроль РФ будут очень серьезными для Киева.

«Купянск вообще никак нельзя терять, потому что проблемы приобретут оперативно-тактическое значение, и россияне будут иметь широкие возможности по восстановлению позиций, которые они занимали до Харьковской „офензивы“ августа-сентября 2022 года», — подчеркнул Мирошников.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, после взятия Купянска ВС РФ, скорее всего, займутся зачисткой левобережных районов города. В беседе с NEWS.ru он также не исключил, что затем российские подразделения двинутся к западу и юго-западу от райцентра.

«Зачищать придется районы населенного пункта Боровская и других, находящихся севернее, — Петропавловки и прочих. Нужно обеспечить полный выход к Осколу. После этого, вероятно, начнется расширение зоны контроля вокруг Купянска на запад и юго-запад в направлении Шевченково. Долгосрочная цель — Балаклея и Изюм. Понятно, что это небыстро, но противнику будет тяжело удерживать позиции после потери города. И как минимум можно ожидать, что позиции противника к северо-западу от Купянска и на левом берегу Оскола достаточно скоро посыплются», — сказал Рожин.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин также полагает, что в долгосрочной перспективе перед ВС РФ будет стоять задача выхода к Изюму. Однако сценарий может оказаться и другим, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«Надо будет решить вопрос с Волчанском, где идут жесткие бои. И, естественно, идти дальше: Изюм, ДНР, с того фланга, который нависает над Славянско-Краматорской агломерацией. Так или иначе мы подбираемся к ней со всех сторон. Если брать Красноармейск, там вообще расположен один из важнейших опорников ВСУ — то есть мы практически уже освобождаем села Краматорского района и работаем дронами по Славянску и Красноармейску. Нужно будет замыкать котел между двумя городами — Красноармейском и Дмитровом — и работать с ним», — объяснил аналитик.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Когда ВС РФ возьмут Славянск и Краматорск

Глава ДНР Денис Пушилин в августе 2025 года сообщал, что ВСУ создали в Славянско-Краматорской агломерации серьезные укрепления. При этом освобождение Славянска крайне необходимо республике для восстановления нормального водоснабжения на фоне блокады, устроенной украинскими войсками.

Дандыкин не исключает, что при сохранении текущих темпов наступления ВС РФ судьба агломерации может решиться уже до конца 2025 года.

Рожин более осторожен в прогнозах. Он заметил, что в Краматорске и Славянске действительно имеется хорошо подготовленная полевая фортификация ВСУ. Кроме того, там развитая индустриальная застройка, которая дает украинским военным больше возможностей для обороны. На руку им и неровный рельеф местности.

«Если штурм агломерации начнется зимой, то из-за отсутствия зелени, в которой можно укрыться, действия дронов также станут серьезным тормозящим фактором для ВС РФ. Это будет довольно непростая операция. Хотя в агломерацию наши войска уже практически зашли, но до Славянска остается еще долгий путь», — считает Рожин.

Военный эксперт добавил, что битва за Славянско-Краматорскую агломерацию может растянуться на несколько месяцев.

«Важно понимать, что сейчас идут бои на подступах к Константиновке. Потом будут бои за Дружковку. Последние крупные города, которые будут освобождаться в Донбассе, — это Славянск и Краматорск. А Купянск, Красноармейск, Мирноград и даже Доброполье будут, скорее всего, взяты раньше», — резюмировал аналитик.

Читайте также:

Политолог раскрыл сущность украинского национализма

Царев раскрыл суть мобилизационной политики Киева

Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США

Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада