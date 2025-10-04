Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 12:46

В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева

Пушилин сообщил о бурении скважин в ДНР для борьбы с водной блокадой Киева

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геологоразведку подземных вод начнут по всей территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Это необходимо для преодоления водной блокады и обеспечения населения республики.

Проводить разведку запасов подземных вод нам помогает МЧС России: в республику уже направлена специальная техника, в том числе буровые установки. Геологоразведку сделаем по всей территории региона, — отметил Пушилин.

По его словам, первая скважина уже пробурена в Амвросиевском округе, сейчас специалисты промывают ее и оценивают потенциальный объем. Это позволит определить наиболее перспективные зоны с запасами подземных вод.

Сейчас ДНР получает только 35% необходимого объема воды. Донецк, Макеевка, Мариуполь и другие города переведены на график подачи воды от одного до четырех дней.

В августе Москва направила в Донецк 50 дополнительных аварийно-восстановительных бригад для подготовки к зимнему периоду. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, помимо этого, для развоза воды были задействованы 135 единиц столичной коммунальной техники.

