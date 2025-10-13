В Раде сделали мрачный для Киева прогноз по Купянску

В Раде сделали мрачный для Киева прогноз по Купянску Нардеп Безуглая: освобождение Купянска ВС России является вопросом времени

Освобождение Вооруженными силами России города Купянск в Харьковской области является предрешенным делом, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В своем Telegram-канале она написала, что это лишь вопрос времени.

Точка необратимости пройдена. Россияне уже полностью в городе. Но Генштаб и подконтрольные блогеры продолжают басни о не существующем «Добропольском контрнаступлении», за исключением отдельных стабилизационных действий после допущенного из-за лжи в докладах прорыва, — написала Безуглая.

Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил, что в Купянске подразделение мобилизованных Вооруженных сил Украины сдалось в плен. По его словам, это произошло в течение сентября, и сейчас российские войска активно продвигаются в северной части города, освобождая улицы и дома.

До этого Ганчев заявил, что правительство Украины использует мирных жителей Купянска как живой щит, что осложняет продвижение Вооруженных сил России. Российские бойцы осуществляют блокировку противника в северной и западной частях города, одновременно расширяя подконтрольные территории.