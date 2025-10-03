Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 07:51

«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске

Ганчев заявил, что целое подразделение армии Украины сдалось в плен в Купянске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Целое подразделение мобилизованных Вооруженных сил Украины добровольно сложило оружие в Купянске Харьковской области, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произошло в течение сентября. Ганчев подчеркнул, что российские военнослужащие активно продвигаются со стороны северной части Купянска.

Наши войска продвигаются со стороны северной части города и освобождают улицу за улицей, можно сказать, дом за домом… У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен, — сказал он.

Ранее Ганчев рассказал, что Украина использует мирных жителей Купянска в качестве живого щита. Он признал, что такое развитие событий значительно затрудняет продвижение армии России. При этом войска продолжают блокировать противника в северной и западной части города и расширяют подконтрольную зону.

Что касается Луганской Народной Республики, по словам президента России Владимира Путина, военным осталось освободить 0,13% территории. При этом в Донецкой Народной Республике ситуация иная. Там враг продолжает контролировать около 19% территории.

Украина
ВСУ
Харьковская область
Виталий Ганчев
Купянск
ВС РФ
СВО
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда шансона сломала руку и отменила концерты по всей России
Раскрыто, сколько людей помогают в поисках пропавшей под Красноярском семьи
«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо
Украина получала «спонсорство» от G7 за счет российских активов
Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБов: новости СВО к утру 3 октября
«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю
«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске
«Пакеты и детское кресло»: следователи нашли машину пропавшей в тайге семьи
Семья с ребенком бесследно исчезла под Красноярском: версии, что известно
Военэксперт увидел истинный смысл русофобских лозунгов Европы
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Депутат из ДНР оказалась причастна к хищениям на фортификациях под Курском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 октября
«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
К чему снится кровь: важные знаки и предупреждения во сне
ПВО уничтожила 20 украинских дронов в небе над Россией за ночь
МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией
Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.