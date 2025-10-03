«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске Ганчев заявил, что целое подразделение армии Украины сдалось в плен в Купянске

Целое подразделение мобилизованных Вооруженных сил Украины добровольно сложило оружие в Купянске Харьковской области, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произошло в течение сентября. Ганчев подчеркнул, что российские военнослужащие активно продвигаются со стороны северной части Купянска.

Наши войска продвигаются со стороны северной части города и освобождают улицу за улицей, можно сказать, дом за домом… У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен, — сказал он.

Ранее Ганчев рассказал, что Украина использует мирных жителей Купянска в качестве живого щита. Он признал, что такое развитие событий значительно затрудняет продвижение армии России. При этом войска продолжают блокировать противника в северной и западной части города и расширяют подконтрольную зону.

Что касается Луганской Народной Республики, по словам президента России Владимира Путина, военным осталось освободить 0,13% территории. При этом в Донецкой Народной Республике ситуация иная. Там враг продолжает контролировать около 19% территории.