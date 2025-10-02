Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР

Российским войскам осталось освободить 0,13% территории Луганской Народной Республики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». По его словам, практически вся территория республики находится под контролем российских сил и лишь небольшая часть пока удерживается украинской стороной.

Нам осталось 0,13%, которые противник контролирует, — сказал Путин.

Глава государства также уточнил, что в Донецкой Народной Республике ситуация иная: там украинские войска продолжают контролировать около 19% территории.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в сентябре потеряли в противостояниях у ЛНР почти 17,5 тыс. солдат и наемников. По его словам, российские солдаты за указанный месяц освободили восемь поселений в Донецкой Народной Республике и Сумской области. В зоне ответственности группировки войск «Запад», действующей на Купянском направлении и Сватовско-Кременском участке в ЛНР, потери ВСУ стали самыми большими.