В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска Минобороны: группировка «Запад» освободила более 5,6 тыс. зданий в Купянске

Российская группировка войск «Запад» взяла под контроль 65% зданий в Купянске, сообщили Минобороны России. На данный момент под контролем российских военных находится более 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс.

Соединения и воинские части группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города Купянска. Из 8667 зданий взято под контроль 5667, — отметили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что освобождение Купянска позволит ускорить установление контроля над Славянском и Краматорском. Эти города стали ключевыми оборонительными позициями украинских войск в Донбассе, подчеркнули в оборонном ведомстве.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. По ее словам, руководство ВСУ умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе, которая назревала в течение года.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска Харьковской области, половину которого уже контролируют российские войска, ведутся жесткие боевые действия. Он также отметил, что на том направлении «есть соответствующие силы» ВСУ.