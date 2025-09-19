Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:31

В Раде обвинили ВСУ в замалчивании катастрофы под Харьковом

Нардеп Безуглая заявила о замалчивании ВСУ катастрофы в Купянске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска в Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, руководство Вооруженных сил Украины умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе.

В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года оттягивали, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений, — написала Безуглая.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на северо-западе Купянска и заходят малыми группами в центр города. Также ВС РФ пытаются охватить с флангов многоэтажную застройку Купянска. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России продолжают наступательные операции в Харьковской области и освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом. По его словам, особое значение имеет то, что успешное наступление на этом участке фронта формирует условия для охвата украинских группировок с нескольких направлений.

Украина
Марьяна Безуглая
Харьковская область
Купянск
ВСУ
