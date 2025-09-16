Назван украинский город, битва за который решит судьбу всего Донбасса

Российские военные продолжают наступательные операции в Харьковской области, и освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, особое значение имеет то, что успешное наступление на этом участке фронта формирует условия для охвата украинских группировок с нескольких направлений.

Через Купянск проходит несколько ключевых железнодорожных и автомобильных дорог. Освобождение города позволит наступать вглубь Харьковской области, так как мы также воюем в Волчанске, расположенном рядом. То есть постепенно мы будем прорываться к Харькову с двух сторон. Кроме того, освободив Купянск, мы выйдем к дороге, которая идет на Изюм и к границе ДНР с севера, что приблизит нас к освобождению Славянско-Краматорской агломерации. Это крупнейший укрепленный район ВСУ во всей зоне специальной военной операции. Проиграв там, ВСУ потеряют весь Донбасс, — пояснил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военнослужащие в Харьковской области покидают Купянск после безуспешных попыток отразить наступление ВС России. По его сведениям, за последние две недели ВСУ потеряли до тысячи солдат, которых командование просто бросило в городе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.